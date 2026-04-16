Làm rõ vụ cha dùng dép đánh vào mặt con ở TPHCM

Ngày 16/4, Công an phường Phú An cho biết, qua nắm tình hình trên không gian mạng, nhà chức trách phát hiện một số tài khoản Facebook đăng tải clip ghi lại cảnh người đàn ông dùng dép đánh một bé trai.

Vụ việc được xác định xảy ra tại khu phố Phú Thứ, phường Phú An. Công an phường đã mời người đàn ông, bé trai và người có liên quan đến trụ sở để làm việc.

Hình ảnh ông L. đánh con trai được người dân quay lại (Ảnh: Phạm Diện).

Qua xác minh, người đàn ông trong clip là T.L., bố đẻ của T.N. - bé trai trong vụ việc. Cả 2 đang sinh sống tại khu phố Phú Thứ, phường Phú An.

Ông L. khai, N. hay chạy chơi ngoài đường, khiến ông lo sợ bé bị xe cộ gây tai nạn. Ông đã nhắc nhở mà N. không nghe nên mới có hành vi như trên.

Công an phường Phú An đang tiếp tục củng cố hồ sơ, lấy lời khai những người liên quan để để xử lý theo quy định của pháp luật.