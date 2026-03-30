Lâm Đồng thống nhất để Khánh Hòa làm cao tốc Nha Trang - Đà Lạt

Ngày 30/3, kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, thống nhất một số nội dung triển khai dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Nha Trang - Đà Lạt (dự án cao tốc Nha Trang - Đà Lạt) theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BOT.

Theo đó, HĐND tỉnh Lâm Đồng thống nhất để UBND tỉnh Khánh Hòa làm cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, triển khai thực hiện dự án cao tốc Nha Trang - Đà Lạt theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BOT.

Một đoạn quốc lộ 27C kết nối Nha Trang - Đà Lạt (Ảnh: Văn Minh).

Đồng thời, HĐND tỉnh Lâm Đồng thống nhất việc phân chia dự án thành các dự án thành phần bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư. Lâm Đồng hỗ trợ xây dựng công trình tạm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng để thực hiện dự án.

Theo báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế, ngân sách HĐND tỉnh Lâm Đồng, dự án cao tốc Nha Trang - Đà Lạt nhằm hình thành trục ngang kết nối vùng Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ, kết nối với các trục dọc.

Dự án góp phần phát huy hiệu quả các dự án đã và đang đầu tư của địa phương, kết nối các trung tâm kinh tế, cảng biển, đáp ứng nhu cầu vận tải; đồng thời tạo dư địa, động lực, không gian phát triển vùng Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh, xóa đói giảm nghèo.

Dự án cao tốc Nha Trang - Đà Lạt được hai tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa đề xuất xây dựng với chiều dài 80,8km, điểm đầu dự án tại xã Diên Thọ (Khánh Hòa), kết nối với cao tốc Bắc - Nam phía Đông và điểm cuối tại ngã ba Đarahoa (Đà Lạt, Lâm Đồng).

Tuyến đường được thiết kế quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 22-24,75m, tốc độ thiết kế 80-100km/h. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 25.000 tỷ đồng. Tỉnh Lâm Đồng và Khánh Hòa đề xuất đầu tư dự án trước năm 2030, ưu tiên bố trí vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2026-2030 và giao UBND tỉnh Khánh Hòa làm cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án PPP.

Một điểm sạt lở trên đèo Khánh Lê, tuyến đường kết nối Nha Trang - Đà Lạt (Ảnh: Khu Quản lý đường bộ III).

Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải đã có đề xuất tham gia đầu tư theo hợp đồng BOT.

Hiện nay, tuyến quốc lộ 27C là một trong những cung đường huyết mạch nối Đà Lạt - Nha Trang. Tuyến đường này đi qua đèo Khánh Lê có tổng chiều dài gần 30km, nhiều đoạn đường có độ dốc cao, khúc cua nguy hiểm. Đây cũng là tuyến đèo từng xảy ra nhiều vụ sạt lở, gây cản trở giao thông thời gian qua.