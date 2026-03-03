Lâm Đồng kiến nghị tháo gỡ khó khăn cho loạt dự án nghìn tỷ đồng

Ngày 3/3, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cùng đoàn công tác Trung ương làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Tại cuộc làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm cho biết, thời gian qua, địa phương chỉ đạo, triển khai các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án nhằm khơi thông nguồn lực cho doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình chủ trì cuộc làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng (Ảnh: Minh Hậu).

Đề xuất gỡ vướng cho Dự án sân golf Đồi Cù

Theo báo cáo của tỉnh Lâm Đồng, toàn tỉnh hiện có 359 dự án đầu tư ngoài ngân sách gặp khó khăn, vướng mắc liên quan đất đai, quy hoạch, thủ tục đầu tư, chồng lấn quy hoạch khoáng sản và kết luận thanh tra, kiểm tra qua các thời kỳ.

Tỉnh Lâm Đồng đã thành lập 6 tổ công tác, tổ chức 42 cuộc họp hoặc kiểm tra hiện trường các dự án để rà soát, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp. Đến nay, tỉnh này hoàn thành tháo gỡ vướng mắc cho 22/359 dự án. Đồng thời hoàn thành phân nhóm lĩnh vực khó khăn vướng mắc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện.

Tại cuộc làm việc, UBND tỉnh Lâm Đồng kiến nghị Phó Thủ tướng, đoàn công tác xem xét, cho ý kiến chỉ đạo tháo gỡ khó khăn đối với 27 dự án lớn, trong đó có 21 dự án năng lượng gồm điện gió, điện mặt trời, thủy điện; 6 dự án thương mại, du lịch dịch vụ.

Các dự án này được tháo gỡ vướng mắc, đi vào hoạt động giúp khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, cảnh quan, tăng doanh thu, lợi nhuận, đóng góp ngân sách, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động địa phương.

Trong số các dự án tỉnh Lâm Đồng kiến nghị tháo gỡ khó khăn, Dự án sân golf Đồi Cù ở trung tâm Đà Lạt có tổng vốn đầu tư 2.000 tỷ đồng. Hiện nay, dự án này gặp vướng mắc trong cơ sở xác định phạm vi khu vực II di tích danh lam thắng cảnh cấp quốc gia hồ Xuân Hương.

Một góc Dự án sân golf Đồi Cù ở trung tâm Đà Lạt (Ảnh: Minh Hậu).

Do đó, tỉnh Lâm Đồng đề nghị Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn xác định rõ dự án sân Golf Đồi Cù và Tòa nhà Câu lạc bộ Golf có liên quan đến Khu vực II di tích hay không. Đồng thời, hướng dẫn chủ đầu tư, tỉnh Lâm Đồng các thủ tục có liên quan nhằm tạo điều kiện cho dự án được tiếp tục đầu tư, kinh doanh, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tỉnh Lâm Đồng cũng kiến nghị Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, đoàn công tác xem xét, tháo gỡ các khó khăn liên quan đến vấn đề liên quan hồ sơ xử lý vi phạm, khắc phục các vi phạm, xác định đơn giá thuê đất hàng năm tại dự án.

Loạt dự án năng lượng dính quy hoạch khoáng sản

Đối với 6 dự án điện gió, tổng mức đầu tư khoảng 15.000 tỷ đồng ở khu vực phía Tây của tỉnh Lâm Đồng, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cho biết đang gặp khó khăn do nằm trên vùng quy hoạch thăm dò khoáng sản bauxite. Đầu năm 2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ, đề xuất đưa khu vực triển khai 6 dự án điện gió ra khỏi quy hoạch khoáng sản.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm báo cáo tại cuộc làm việc (Ảnh: Minh Hậu).

Tỉnh Lâm Đồng đề nghị Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ xem xét, có ý kiến đối với đề xuất của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về đề xuất nêu trên.

Ngoài ra, Lâm Đồng có 13 dự án năng lượng tái tạo khu vực phía Đông của tỉnh, trong đó 7 dự án điện mặt trời, 6 dự án điện gió. Các dự án này có tổng mức đầu tư khoảng 27.000 tỷ đồng và đang vướng vào vùng quy hoạch khu vực dự trữ khoáng sản Titan, vướng mắc về thời hạn thuê đất.

Tỉnh Lâm Đồng kiến nghị Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình xem xét, chỉ đạo các đơn vị liên quan tháo gỡ khó khăn.

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cũng báo cáo, kiến nghị đoàn công tác tháo gỡ khó khăn các dự án thủy điện Đắk Glun 2, Đắk Glun 3; Dự án Dinh I (King Palace); Trung tâm thương mại Nguyễn Kim Đà Lạt; Dự án Khu biệt thự cao cấp và du lịch nghỉ dưỡng Đồi Hòn Rơm; Dự án Merperle Dalat Hotel…

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cho biết, việc các dự án vướng mắc, chậm đưa vào sử dụng dẫn đến tình trạng lãng phí, ảnh hưởng đến nguồn lực của doanh nghiệp. Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình yêu cầu tỉnh Lâm Đồng giải quyết các dự án tồn đọng theo quy định, quyết liệt đối với những dự án thuộc thẩm quyền.

Đối với các dự án vướng mắc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình yêu cầu tỉnh Lâm Đồng báo cáo cụ thể lên Hệ thống 751 (Hệ thống cơ sở dữ liệu của Ban Chỉ đạo về giải quyết các dự án tồn đọng) để Chính phủ nắm bắt, giải quyết theo quy định.

Liên quan Dự án sân golf Đồi Cù, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng UBND tỉnh Lâm Đồng, các cơ quan chức năng lập hồ sơ, xác định lại phạm vi di sản. Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Lâm Đồng xem xét, xử lý sai phạm, trường hợp chính quyền sai phải chịu trách nhiệm.