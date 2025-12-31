Kỷ luật bí thư xã nghi bỏ lớp bồi dưỡng để chơi Pickleball

Ngày 31/12, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai thông tin kết quả kỳ họp thứ 6, trong đó quyết định khiển trách 3 cán bộ cấp xã do vi phạm quy định về tham gia lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Ba cán bộ ở Gia Lai bị kỷ luật gồm ông Phan Tất Phượng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bờ Ngoong; ông Đinh Hồng Thuật, Phó Chủ tịch UBND xã Al Bá và ông Phạm Văn Hoàng, Phó Chủ tịch UBND xã Chư Sê.

Hình ảnh được cho là ông Phượng (bên phải) đi đánh giải Pickleball nên không tham gia lớp bồi dưỡng chính trị (Ảnh: Chí Anh).

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai xác định, các cán bộ nêu trên thiếu gương mẫu, không chấp hành đầy đủ thời gian tham dự lớp bồi dưỡng theo kế hoạch do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức, vi phạm quy định của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Những vi phạm này gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín cá nhân, tổ chức, địa phương nơi các cán bộ công tác. Căn cứ tính chất, mức độ và hậu quả vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 3 cán bộ nêu trên.

Như Dân trí thông tin, từ ngày 6 đến 8/9, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lớp bồi dưỡng trực tiếp kết hợp trực tuyến cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trên toàn quốc.

Theo quy định ông Phan Tất Phượng phải tham gia lớp bồi dưỡng.

Tuy nhiên, sáng 7/9, trên mạng xã hội Facebook có phát trực tiếp giải Pickleball "Vũ điệu Pickleball tình yêu U90+" tại xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Trong clip xuất hiện hình ảnh được cho là ông Phượng cùng một người phụ nữ đang tham gia đánh giải.

Liên quan đến việc này, ông Phượng cho biết sáng 7/9, ông xin nghỉ không tham gia lớp bồi dưỡng vì có việc gia đình; buổi chiều ông tham gia học và xử lý công việc tại xã.