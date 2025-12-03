Kiểm toán đã tập trung vào những vấn đề nóng, lĩnh vực nhạy cảm

Sáng 3/12, Tổng Kiểm toán Nhà nước (KTNN) Ngô Văn Tuấn trình bày báo cáo về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề, chất vấn.

Tập trung vào các vấn đề "nóng" mà cử tri và dư luận xã hội quan tâm

Theo ông Tuấn, thời gian qua, KTNN đã thực hiện nghiêm việc công khai kết quả kiểm toán, danh sách tổ chức, cá nhân chậm hoặc chưa thực hiện kiến nghị kiểm toán. Đồng thời, kịp thời đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện kiến nghị kiểm toán.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn (Ảnh: Media Quốc hội).

Ông Tuấn cho hay KTNN đã tập trung kiểm toán những vấn đề "nóng" được dư luận xã hội, cử tri quan tâm, những lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao, dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đồng thời, để tăng cường kiểm toán các nội dung liên quan đến quy hoạch, quản lý và sử dụng đất tại đô thị, KTNN đã lựa chọn các chủ đề kiểm toán tập trung đánh giá công tác quy hoạch, cấp phép xây dựng; việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ đất; việc quản lý, sử dụng, sắp xếp lại và xử lý nhà, đất ...

Đặc biệt, theo ông Tuấn, để tăng cường kiểm toán nội dung phòng, chống lãng phí, KTNN yêu cầu qua mỗi cuộc kiểm toán phải xác định rõ hành vi, biểu hiện gây lãng phí, chỉ rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan, đồng thời kiến nghị biện pháp xử lý, khắc phục hậu quả.

Ông Tuấn cho hay kết quả kiểm toán cho thấy còn một số tồn tại, hạn chế. Trong chi đầu tư phát triển, ông Tuấn cho rằng vẫn còn tình trạng bố trí vốn khi chưa đủ điều kiện, không nằm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, phân bổ vượt khả năng thực hiện hoặc vượt nhu cầu thực tế.

Cùng với đó, tỷ lệ giải ngân thấp, phải điều chỉnh, hủy bỏ kế hoạch vốn; nhiều dự án thiết kế chưa tiết kiệm; thực hiện chậm tiến độ, chậm đưa vào sử dụng làm giảm hiệu quả đầu tư, gây lãng phí nguồn lực.

Trong quản lý, sử dụng tài sản công, ông Tuấn cho biết vẫn còn tình trạng cơ sở nhà, đất bị bỏ hoang, sử dụng không đúng mục đích hoặc kém hiệu quả; chậm thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất.

Bên cạnh đó, tình trạng lấn chiếm, tranh chấp đất đai, liên doanh, liên kết, cho thuê, cho mượn tài sản không đúng quy định vẫn xảy ra ở nhiều nơi. Vẫn còn hiện tượng giao đất, cho thuê đất không đúng quy định; sử dụng đất khi chưa có quyết định hoặc hợp đồng thuê đất..., theo Tổng KTNN.

Ông Tuấn cho hay trong thời gian tới, KTNN sẽ tăng cường kiểm toán hoạt động, kiểm toán chuyên đề, tập trung vào các vấn đề "nóng" mà cử tri và dư luận xã hội quan tâm.

Đồng thời, chú trọng phát hiện những bất cập của cơ chế, chính sách để kiến nghị hoàn thiện, góp phần vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, theo Tổng KTNN.

Ứng dụng công nghệ cao vào hoạt động kiểm toán còn hạn chế

Trình bày báo cáo tổng hợp nội dung thẩm tra về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề, chất vấn, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Dương Thanh Bình cho biết công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật về kiểm toán được đặc biệt quan tâm.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Dương Thanh Bình trình bày báo cáo (Ảnh: Media Quốc hội).

Theo ông Bình, chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm toán được nâng cao; tỷ lệ thực hiện kiến nghị của KTNN có chuyển biến tích cực; việc công khai thông tin kết quả kiểm toán được thực hiện với nhiều hình thức.

Cùng với đó, các báo cáo kiểm toán đã cung cấp nhiều thông tin quan trọng, có giá trị cho các cơ quan của Quốc hội để phục vụ công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Tuy nhiên, ông Bình cho biết hoạt động kiểm toán và việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội, nội dung, phương pháp, chất lượng kiểm toán còn chưa đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công. Đồng thời, việc ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là công nghệ cao vào hoạt động kiểm toán còn hạn chế.