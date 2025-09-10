Kiểm soát rủi ro mất an toàn bay vì nhân viên không lưu mệt mỏi

Trong bối cảnh thế giới ghi nhận nhiều sự cố, tai nạn hàng không nghiêm trọng, ngành hàng không Việt Nam vẫn đang duy trì tốt việc điều hành không lưu và đảm bảo an toàn cho các chuyến bay.

Để duy trì và nâng cao an toàn bay, VATM đã ban hành chỉ thị nhằm tăng cường biện pháp phòng ngừa rủi ro, xử lý kịp thời các “điểm nóng” có nguy cơ phát sinh sự cố trong lĩnh vực kiểm soát không lưu.

Chỉ thị yêu cầu kiểm soát chặt tình trạng sức khỏe, mệt mỏi của nhân viên điều hành bay, không để họ làm việc khi không đảm bảo thể chất và tinh thần. Kênh báo cáo riêng được mở để nhân viên phản ánh về tình trạng sức khỏe.

Các kiểm soát viên không lưu tại sân bay Tân Sơn Nhất (Ảnh: Ngọc Tân).

VATM cũng nhấn mạnh việc tuân thủ tuyệt đối quy trình điều hành bay, đặc biệt là quy định nghe - nhắc lại huấn lệnh giữa kiểm soát viên và phi công để tránh hiểu nhầm. Các buổi huấn luyện mô phỏng tình huống sẽ được tổ chức thường xuyên nhằm rèn luyện kỹ năng phát hiện và xử lý lỗi.

Bộ phận quản lý sẽ kiểm tra ngẫu nhiên dữ liệu ghi âm liên lạc giữa kiểm soát viên và phi công, đánh giá việc tuân thủ thuật ngữ chuẩn và ghi lại các trường hợp lỗi, sai sót để làm cơ sở bình giảng.

Nhân viên kiểm soát không lưu sẽ được đảm bảo không bị xử phạt đối với các sai sót không chủ ý, khuyến khích báo cáo tình huống để học hỏi. Bên cạnh đó, mọi cá nhân phải hiểu rõ và chịu trách nhiệm về vai trò của mình trong dây chuyền. Các hành vi cố ý vi phạm, coi thường quy trình phải bị xử lý.

Chỉ thị cũng nghiêm cấm việc bỏ qua hay vô hiệu hóa các cảnh báo an toàn của hệ thống kỹ thuật. Người đứng đầu các đơn vị phải xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, báo cáo về tổng công ty. Việc chấp hành chỉ thị là căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng đơn vị, lãnh đạo.