Không một quốc gia nào có thể đơn độc chống lại tội phạm mạng

Ngày 26/10, ngày thứ 2 của Lễ mở ký và Hội nghị Cấp cao về Công ước của Liên Hợp Quốc chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) diễn ra phiên thảo luận cấp cao.

Tại phiên thảo luận, đại diện hơn 60 quốc gia và tổ chức quốc tế đã tham gia đóng góp ý kiến và khẳng định tội phạm mạng là một lĩnh vực đang phát triển nhanh chóng, không một quốc gia nào có thể đơn phương giải quyết mối đe dọa này.

Các đại biểu kêu gọi tất cả các quốc gia cần tham gia ký kết và phê chuẩn công ước để phát huy hiệu quả thực sự trong cuộc chiến chống tội phạm mạng toàn cầu và thúc đẩy sự hợp tác hướng tới một không gian số an toàn, nhân văn trên toàn thế giới.

Phiên thảo luận cấp cao diễn ra sáng 26/10 (Ảnh: Báo Thế giới và Việt Nam).

Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng cho biết sáng 25/10, với trên 1.000 đại biểu từ hơn 110 đoàn quốc gia và các tổ chức quốc tế tham dự, hội nghị đã chứng kiến khoảnh khắc lịch sử khi đại diện 69 quốc gia đặt bút ký Công ước Hà Nội với nghi thức trọng thể nhất.

Theo ông Tùng, sự kiện thể hiện nguyện vọng, quyết tâm và nhu cầu tăng cường hợp tác quốc tế và mong muốn thúc đẩy khuôn khổ pháp lý toàn cầu để phòng, chống tội phạm mạng.

Ông Tùng nhấn mạnh những phát biểu của các lãnh đạo cấp cao Việt Nam đã khẳng định quyết tâm của Việt Nam để công ước sớm có hiệu lực với sự tham gia của tất cả các quốc gia, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau. Tất cả vì tình đoàn kết quốc tế trong công cuộc bảo vệ không gian mạng an toàn, lành mạnh và bền vững.

Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng phát biểu (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN).

Tại phiên thảo luận toàn thể chiều 25/10, hội nghị đã nghe 19 phát biểu của đại diện các quốc gia, trong đó các nước đã đề cao vai trò của công ước như một bước tiến quan trọng trong việc xây dựng khuôn khổ pháp lý toàn cầu đầu tiên nhằm điều phối những nỗ lực chung ứng phó với tội phạm mạng.

Nhiều quốc gia đã sẵn sàng cam kết về phòng, chống tội phạm mạng, hợp tác quốc tế trong chia sẻ thông tin, bằng chứng, xây dựng tiêu chuẩn chung về quản lý không gian mạng với những đề xuất cụ thể.

Tại phiên thảo luận, hơn 60 đại biểu đại diện các quốc gia, tổ chức quốc tế... đăng ký phát biểu, chia sẻ quan điểm riêng về những nỗ lực trong phòng, chống tội phạm mạng trên toàn cầu, cũng như vai trò của Công ước Hà Nội trong khẳng định quyết tâm, niềm tin đấu tranh với loại tội phạm này.

Các đại biểu cũng nhất trí việc thông qua Công ước Hà Nội đánh dấu một bước tiến mới trong hình thành các chuẩn mực quốc tế về không gian mạng, hướng tới một khuôn khổ toàn cầu nhằm ngăn chặn và đấu tranh với tội phạm mạng, cũng như hỗ trợ thu thập và chia sẻ chứng cứ điện tử về các tội phạm nghiêm trọng xuyên biên giới.

Đại diện Bộ Công an và đại diện Bộ Ngoại giao điều hành phiên thảo luận cấp cao trong khuôn khổ Lễ mở ký Công ước Hà Nội sáng 26/10 (Ảnh: Thành Long).

Phát biểu thảo luận, đại diện Cuba khẳng định việc ký Công ước Hà Nội là bước tiến quan trọng, nhấn mạnh hợp tác quốc tế là cần thiết nhưng các bên phải tôn trọng chủ quyền, không can thiệp nội bộ của nhau.

Đại diện Cuba cảnh báo về nguy cơ lạm dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo và tội phạm mạng xuyên biên giới gây ảnh hưởng đến hòa bình và ổn định toàn cầu, đồng thời kêu gọi chia sẻ trách nhiệm giữa các quốc gia.

Đại diện Cuba khẳng định cam kết với chủ nghĩa đa phương, kêu gọi dỡ bỏ các lệnh cấm vận vì cản trở khả năng phòng vệ mạng của nước này và mong muốn xây dựng không gian mạng an toàn, ổn định, dựa trên hợp tác, minh bạch và tôn trọng chủ quyền quốc gia.

Phát biểu thảo luận, đại diện Nam Phi cho rằng hợp tác quốc tế là yếu tố cốt lõi của công ước khi mà không một quốc gia nào có thể đơn độc chống lại tội phạm mạng.

Đại diện Nam Phi cũng kêu gọi tất cả các quốc gia thành viên ký kết và phê chuẩn công ước, đồng thời nhấn mạnh rằng chỉ khi được thực thi đầy đủ, công ước mới phát huy hiệu quả thực sự trong cuộc chiến chống tội phạm mạng toàn cầu.