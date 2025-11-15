Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết một bộ phận không khí lạnh mạnh ở phía Bắc đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng ngày 17/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Theo dự báo, khoảng ngày 17-18/11, khu vực Bắc Bộ có mưa rải rác; từ đêm 17/11, khu vực Bắc Bộ (trong đó có Hà Nội) và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi cao Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 12-15 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C.

Không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống miền Bắc trong những ngày tới (Ảnh: Thành Đông).

Cơ quan khí tượng thủy văn cho biết ngày 15/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm.

Dự báo đêm 15-16/11, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ trên 200mm.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 40-70mm, cục bộ trên 150mm. Phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa với lượng mưa 20-40mm, cục bộ trên 100m.

Theo dự báo, từ đêm 16/11 đến hết đêm 18/11, khu vực Huế, Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai có mưa to đến rất to, lượng mưa 250-500mm, cục bộ trên 600mm.

Khu vực Hà Tĩnh đến Quảng Trị, phía Đông Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa to phổ biến 100-300mm, cục bộ trên 400mm. Phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa to 50-100mm, cục bộ trên 150mm.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định tổng lượng mưa cả đợt (ngày 15-18/11) ở Huế, Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi và Gia Lai phổ biến 300-600mm, cục bộ trên 800mm.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, phía Đông Đắk Lắk và Khánh Hòa tổng lượng mưa cả đợt 150-350mm, cục bộ trên 500mm. Phía Tây Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tổng lượng mưa 70-150mm.

Dự báo từ ngày 19/11, mưa lớn diện rộng tiếp tục xảy ra ở Đà Nẵng và các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa.

Khu vực Nam Bộ ngày 16-18/11 có mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Dự báo thời tiết ngày 15/11 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C; nhiệt độ cao nhất 26-28 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 13 độ C; nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Đông Bắc Bộ: Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C; nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, đêm có mưa vài nơi; ngày có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C; nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa vài nơi; riêng phía Bắc ngày có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 15 độ C; nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

TPHCM: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.