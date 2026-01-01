Hà Nội nắng ấm trước khi đón đợt rét đậm sắp tới

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày 15/1, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng.

Dự báo khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào vài nơi, phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, riêng Cao nguyên Trung Bộ đêm và sáng sớm trời rét.

Dự báo xa hơn, cơ quan khí tượng thủy văn nhận định khoảng chiều 20-21/1, khu vực Bắc Bộ chịu ảnh hưởng gió mùa Đông Bắc mạnh, có khả năng mưa, trời rét; giai đoạn từ ngày 21 đến 25/1, khu vực Bắc Bộ có khả năng rét đậm, vùng núi rét hại.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, khu vực Hà Nội khoảng ngày 18-20/1 không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày có nắng, đêm và sáng trời rét.

Chiều và đêm 20-21/1, thủ đô chịu ảnh hưởng gió mùa Đông Bắc mạnh, có mưa và khoảng ngày 21-25/1, Hà Nội khả năng rét đậm; nhiệt độ thấp nhất ban đêm 11-13 độ C, cao nhất ban ngày khoảng 15-17 độ C.

Hà Nội những ngày tới trời nắng (Ảnh: Mạnh Quân).

Dự báo thời tiết ngày 15/1 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C; nhiệt độ cao nhất 22-24 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, từ chiều tối mai có mưa rải rác. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 13 độ C; nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng khu vực vùng núi từ chiều tối mai có mưa rải rác. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C; nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C; nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào vài nơi. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C, phía Nam 20-23 độ C; nhiệt độ cao nhất 25-27 độ C, phía Nam 27-30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C; nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

TPHCM: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.