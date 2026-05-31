Khống chế gã đàn ông chặn xe, đập phá tài sản người dân ở Hà Nội

Ngày 31/5, tổ công tác gồm Đội CSGT đường bộ số 1 và Công an phường Cửa Nam do Đại úy Nguyễn Thanh Tùng (cán bộ Đội CSGT đường bộ số 1) làm tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ trên tuyến phố Hàng Đậu - Hàng Giấy.

Tổ công tác khống chế đối tượng trong vụ việc (Ảnh: Công an cung cấp).

Tới khoảng 10h45 cùng ngày, tổ công tác nhận được tin báo của người dân về việc, có một nam thanh niên có biểu hiện không bình thường, cầm dụng cụ chặn xe, đập phá tài sản của người đi đường tại khu vực ngã tư Phan Đình Phùng - Hòe Nhai.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện một nam thanh niên đang cầm bồ cào, có hành vi đe dọa người đi đường, gây mất an ninh trật tự. Tổ công tác đã nhanh chóng tiếp cận, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để khống chế đối tượng, ngăn chặn kịp thời hành vi phá hoại tài sản và các nguy cơ có thể gây nguy hiểm cho người dân.

Đối tượng H.T.D. tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Đáng chú ý, trong quá trình khống chế đối tượng, Đại úy Nguyễn Thanh Tùng bị xây xát và rách trang phục. Tuy nhiên, các cán bộ chiến sĩ trong tổ công tác đã phối hợp chặt chẽ, khống chế thành công đối tượng, bảo đảm an toàn cho người dân và đưa đối tượng nêu trên về trụ sở Công an phường Ba Đình để làm việc.

Tại cơ quan công an, bước đầu xác định đối tượng trong vụ việc là H.T.D. (SN 1992, quê Nghệ An). Qua kiểm tra ma tuý, người này có kết quả âm tính.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục xác minh, làm rõ.