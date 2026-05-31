Ngăn chặn 3 thiếu nữ bỏ học, đi làm theo lời hứa “việc nhẹ, lương cao”

Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn 3 thiếu nữ trú tại tỉnh Điện Biên bỏ nhà đi theo lời dụ dỗ “việc nhẹ lương cao” của các đối tượng xấu trên mạng xã hội.

Theo đó, vào đêm 30/5, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên quốc lộ 6, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 2, Công an tỉnh Sơn La dừng kiểm tra hành chính xe khách mang biển kiểm soát 27F-000.XX chạy tuyến Điện Biên - Sơn La - Hà Nội.

Qua kiểm tra và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện 3 nữ thiếu niên gồm T.T.T. (SN 2014), L.T.T. (SN 2013) và L.T.N. (SN 2012), cùng trú tại xã Nà Tấu, tỉnh Điện Biên, có nhiều biểu hiện bất thường.

Tổ công tác đã ân cần thăm hỏi, động viên và đưa các em về trụ sở đơn vị để ổn định tâm lý, làm rõ sự việc.

3 thiếu nữ bỏ học đi làm được phát hiện kịp thời (Ảnh: Cao Thiên).

Qua khai thác thông tin, công an xác định cả 3 em đều bị các đối tượng xấu thông qua mạng xã hội dụ dỗ, hứa hẹn công việc tại các thành phố lớn với mức thu nhập cao cùng những lời quảng cáo hấp dẫn như “việc nhẹ, lương cao”.

Do còn nhỏ tuổi, thiếu hiểu biết và nhẹ dạ cả tin, các em đã giấu gia đình, bỏ học rồi đón xe khách đi theo sự chỉ dẫn của các đối tượng.

Ngay sau khi làm rõ vụ việc, Đội CSGT đường bộ số 2 đã phối hợp với Công an xã Nà Tấu xác minh nhân thân, đồng thời thông báo cho gia đình các em.

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các em, đơn vị đã phối hợp với chủ xe khách đưa các em trở về địa phương và bàn giao cho gia đình dưới sự giám sát, cam kết trách nhiệm của các bên liên quan.