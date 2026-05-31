Phóng xe máy với tư thế lạ, nam thanh niên bị tịch thu phương tiện

Ngày 31/5, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai vừa lập biên bản xử phạt với V.A.P. (SN 2006, ở xã Trạm Tấu), do có hành vi điều khiển xe máy nhưng không có giấy phép lái xe; không đội mũ bảo hiểm; điều khiển xe không có gương chiếu hậu; nằm trên yên xe khi điều khiển phương tiện.

Với các vi phạm trên, P. sẽ bị xử phạt tổng cộng 1 triệu đồng với 2 hành vi không đội mũ bảo hiểm và không có gương chiếu hậu; bị tịch thu phương tiện do có hành vi nằm trên yên xe. Còn với vi phạm không có giấy phép lái xe, P. sẽ bị xử phạt theo Nghị định 168/2024, mức phạt phụ thuộc vào dung tích xi lanh và loại phương tiện.

Hình ảnh P. nằm trên yên xe máy (Ảnh: Cắt từ clip).

Ngoài ra, CSGT cũng lập biên bản xử phạt với chủ chiếc xe máy nêu trên là anh V.A.T., do có hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện; tự ý thay đổi màu sơn xe không đúng với giấy chứng nhận đăng ký xe.

Với các vi phạm trên, anh V.A.T. sẽ bị phạt tổng cộng 14 triệu đồng.

Theo Cục CSGT, trước đó trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh em P. nằm sấp trên yên xe máy, điều khiển phương tiện lưu thông trên đường với tư thế hết sức nguy hiểm. Hành vi này nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt xem, bình luận của người dân.

Sau khi nắm được thông tin, Đội CSGT đường bộ số 4, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai vào cuộc làm rõ. Tại cơ quan công an, V.A.P. đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Qua sự việc trên, Cục CSGT khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, tuyệt đối không thực hiện các hành vi điều khiển xe mang tính biểu diễn, câu view, câu like trên mạng xã hội.