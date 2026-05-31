Để lại dòng tin nhắn xin lỗi vợ con, người đàn ông nhảy cầu tự vẫn

Sáng 31/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Công an xã Xuân Quang (tỉnh Lào Cai) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Bảo Thắng tìm thấy thi thể anh N.V.C. (SN 1987, trú tại xã Xuân Quang) sau khi gia đình nạn nhân trình báo mất liên lạc.

Cảnh sát tìm thấy thi thể anh C. ở dưới chân cầu Phố Lu (Ảnh: Thảo Phạm).

Theo trình báo của chị L.T.D. (SN 1989, trú tại xã Xuân Quang, vợ nạn nhân), khoảng 7h ngày 29/5, anh C. rời khỏi nhà tại thôn Tân Quang. Khi đi, anh C. điều khiển xe điện 3 bánh, mặc quần vải màu đen và áo phông màu trắng và chưa xác định được tung tích.

Đến khoảng 23h cùng ngày, anh C. có chuyển khoản cho vợ số tiền hơn 2,4 triệu đồng kèm nội dung “anh xin lỗi 3 mẹ con, cố gắng nhiều nhé”. Sau đó, anh C. tiếp tục nhắn tin cho vợ với nội dung thể hiện tâm lý bi quan và cho biết đã bán xe.

"Sau khi nhận được thông tin trình báo của chị D., Công an xã Xuân Quang đã cử tổ công tác phối hợp với Công an xã Bảo Thắng tìm kiếm nạn nhân. Tới khoảng 9h ngày 31/5, thi thể anh C. được tìm thấy tại khu vực dưới cầu Phố Lu. Nguyên nhân ban đầu là do nạn nhân có suy nghĩ tiêu cực, không phải do mâu thuẫn gia đình", vị đại diện Công an xã Xuân Quang nói.