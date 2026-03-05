Khởi động lại chuyến bay từ Việt Nam đi Trung Đông

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, trước diễn biến gián đoạn không phận khu vực Trung Đông, một số hãng hàng không khai thác đường bay giữa Việt Nam và Trung Đông như Qatar Airways (QR), Etihad Airways (EY) và Emirates (EK) tiếp tục điều chỉnh kế hoạch khai thác.

Cụ thể, trong giai đoạn từ ngày 4 đến 6/3, các hãng đã hủy 10 chuyến bay tại Hà Nội và TPHCM, với khoảng hơn 2.000 hành khách bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, 4 chuyến bay hàng hóa cũng tạm dừng khai thác.

Tính riêng ngày 5/3, hãng hàng không Etihad Airways hủy 2 cặp chuyến bay thương mại chở khách đi/đến Hà Nội là EY432 (5/3) AUH-HAN, EY433 (5/3) HAN-AUH; EY430 (5/3) AUH-HAN, EY431 (5/3). Tổng lượng hành khách bị ảnh hưởng trong ngày là 960 hành khách.

Hãng hàng không Emirates đã hủy hầu hết các chuyến bay đến/đi Dubai trong giai đoạn từ 28/2 đến hết ngày 4/3.

Cập nhật đến trưa 5/3, Cục Hàng không Việt Nam cho biết, chuyến bay HAN-DBX lúc 00h25 ngày 6/3, của hãng hàng không Emirates đã khai thác bình thường.

Cùng với đó chuyến bay lúc 22h55 ngày 5/3, của hãng hàng không Turkish Airlines khai thác bình thường.

Đặc biệt, vào trưa 5/3, chuyến bay mang số hiệu EK394 của hãng hàng không Emirates từ Dubai (UAE) đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, chở gần 430 hành khách.

Máy bay tại sân bay Nội Bài (Ảnh: Mạnh Quân).

Theo Cục Hàng không Việt Nam, nhằm đảm bảo quyền lợi cho hành khách, các hãng hàng không đã triển khai chính sách hỗ trợ.

Hãng hàng không Qatar Airways hỗ trợ chính sách miễn phí thay đổi ngày khởi hành trong vòng 14 ngày kể từ ngày khởi hành ban đầu; hoặc hoàn lại phần giá trị vé chưa sử dụng theo quy định đối với hành khách có vé trong giai đoạn từ 28/2 đến 10/3.

Hãng hàng không Etihad Airways triển khai chính sách đối với hành khách có vé xuất trước ngày 28/2 hành trình đến 10/3, được đổi miễn phí sang chuyến bay do hãng khai thác đến 31/3.

Bên cạnh đó, hãng cũng ra thông báo về việc hành khách có chuyến bay đến 10/3 có thể yêu cầu hoàn vé.

Đồng thời, hãng khuyến nghị hành khách kiểm tra tình trạng chuyến bay trước khi ra sân bay và cập nhật thông tin liên hệ trong hồ sơ đặt chỗ.