8 tàu và 160 thuyền viên Việt Nam đang ở "điểm nóng" Trung Đông

Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam cho biết tính đến cuối ngày 3/3, cơ quan này đã nhận được thông tin có 8 tàu với 160 thuyền viên Việt Nam đang hoạt động tại khu vực Trung Đông.

Theo danh sách, các tàu thuộc sở hữu hoặc do các đơn vị như Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC), PTSC Marine, Công ty TNHH Hàng hải Hải Dương, Tổng công ty Vận tải thủy Petrolimex, NAVIHONOR Ship Management (đơn vị khai thác: VOS), Công ty cổ phần Vận tải Nhật Việt, Công ty TNHH Vận tải Dầu khí Hà Trang… quản lý, khai thác.

Một số tàu đang neo đậu hoặc hoạt động tại khu vực đảo Ghasha (Abu Dhabi, UAE), cảng Dammam (Saudi Arabia), khu neo đậu Umm Qasr (Iraq) và cảng Hamriyah (UAE).

Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam cho biết đang theo dõi sát diễn biến, phối hợp với các cơ quan trong và ngoài nước để bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tàu và thuyền viên Việt Nam. Trên cơ sở thông tin từ Bộ Ngoại giao, Cục đang đánh giá tác động và xây dựng phương án ứng phó phù hợp.

Cục đã thiết lập hệ thống cập nhật trực tuyến về tàu, thuyền viên tại khu vực Trung Đông và công bố đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý thông tin khi cần hỗ trợ...

Nhiều tàu chở hàng Việt Nam đang mắc kẹt tại khu vực gần eo biển Hormuz (Ảnh: Vimawa).

Trước đó, cơ quan này có văn bản đề nghị các chủ tàu Việt Nam, công ty cung ứng thuyền viên, doanh nghiệp vận tải biển thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình xung đột quân sự tại khu vực Trung Đông.

Cơ quan quản lý yêu cầu doanh nghiệp thường xuyên cập nhật cảnh báo từ cơ quan hàng hải các nước, Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) và các nguồn chính thức; chủ động đánh giá rủi ro, điều chỉnh kế hoạch khai thác, tuyến vận tải thay thế khi cần để bảo đảm an toàn cho tàu và thuyền viên.

Các tàu hoạt động tại Trung Đông phải áp dụng mức an ninh cao nhất theo Kế hoạch An ninh tàu biển; duy trì liên lạc, báo cáo vị trí đúng hạn, bảo đảm hệ thống AIS hoạt động chính xác và sẵn sàng điều chỉnh theo hướng dẫn. Hạn chế thuyền viên làm việc trên boong hở khi qua eo biển Hormuz.

Doanh nghiệp cần rà soát thông tin tàu, thuyền viên trong khu vực; chủ động liên hệ cơ quan chức năng và cơ quan đại diện Việt Nam để được hỗ trợ khi cần. Đồng thời xây dựng kịch bản ứng phó rủi ro giá dầu, chi phí vận tải tăng cao, bảo đảm chuỗi cung ứng và hoạt động vận tải biển không bị gián đoạn.

Hiện, nhiều hãng tàu biển quốc tế đồng loạt thông báo phụ phí chiến tranh do phải đi đường vòng để né vùng chiến sự, chi phí logistics do đó tăng vọt, tạo áp lực lớn cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Tại eo biển Hormuz - là điểm nóng nhất hiện nay, việc di chuyển qua đây gần như đình trệ. Nhiều hãng tàu đã chủ động dừng hoặc thay đổi lộ trình do rủi ro ở mức “cực cao”.

Trong khi đó, xung đột khiến hy vọng phục hồi tuyến đường qua Biển Đỏ trong năm 2026 trở nên mong manh. Các doanh nghiệp buộc phải tính đến phương án vòng qua mũi Hảo Vọng.

Ban IV dự báo giá cước container có thể tăng mạnh, thậm chí gấp 2-3 lần, vượt 5.000 USD/cont 40 feet. Phí bảo hiểm rủi ro chiến tranh và phụ phí nhiên liệu cũng leo thang theo giá dầu Brent. Việc vòng qua Nam Phi thay vì qua kênh đào Suez kéo dài thời gian vận chuyển Á - Âu thêm 10-14 ngày, gây áp lực lớn lên chuỗi cung ứng, đặc biệt với linh kiện ô tô, điện tử và nông sản.