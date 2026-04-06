Khoảnh khắc thú rừng dùng chân vỗ nước tung tóe giữa dòng suối

Theo nội dung clip, sự việc được ghi lại vào ngày 5/4 tại một con suối nông, nước trong vắt, có thể nhìn rõ tận đáy, thuộc Vườn quốc gia Pù Mát, Nghệ An. Tại đây, một cá thể thuộc họ hươu nai xuất hiện. Con vật có vóc dáng khỏe mạnh, bộ lông nâu sáng đặc trưng cùng chiếc đuôi ngắn linh hoạt và tỏ ra khá bình tĩnh di chuyển.

Clip cá thể nai vỗ nước tung tóe giữa suối ở Pù Mát (Video: Anh Tuấn).

Con vật dùng chân trước vỗ mạnh xuống dòng suối, tạo nên những âm thanh vang vọng và các tia nước bắn tung tóe, tạo nên khung cảnh sinh động, đầy sức sống giữa đại ngàn.

Theo người quay clip, dù xung quanh có tiếng trò chuyện, cá thể nai không tỏ ra hoảng sợ. Điều đó cho thấy môi trường sinh thái tại khu vực đang dần được cải thiện, mang lại cảm giác an toàn hơn cho động vật hoang dã.

Khoảnh khắc cá thể nai tại Vườn quốc gia Pù Mát dùng chân vỗ nước, tạo thành những tia nước bắn tung tóe (Ảnh: Cắt từ clip).

Sự xuất hiện của thú rừng ở Vườn quốc gia Pù Mát là minh chứng cho hiệu quả của công tác bảo vệ rừng.

Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Vườn quốc gia Pù Mát, cho biết khoảnh khắc trên được lực lượng tuần tra ghi lại trong quá trình làm nhiệm vụ. “Đây là thời điểm con nai xuống suối uống nước, kết hợp giải nhiệt và vui đùa. Việc con vật không quá e dè trước con người cho thấy sinh cảnh khu vực khá an toàn, ít bị tác động”, ông Tuấn thông tin.

Cá thể nai xuất hiện trong môi trường tự nhiên tại Vườn quốc gia Pù Mát (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo ông Tuấn, đây là tín hiệu tích cực, phản ánh hiệu quả của công tác bảo tồn khi môi trường sống dần được phục hồi, tạo điều kiện cho động vật hoang dã phát triển.

Cũng theo ông Tuấn, hình ảnh không chỉ phản ánh chân thực đời sống của động vật hoang dã mà còn góp phần lan tỏa thông điệp bảo vệ đa dạng sinh học.