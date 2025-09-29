Bùn lại phun trào cao hơn 1m ở khu vực thi công metro Nhổn - ga Hà Nội

Cụ thể vào khoảng 15h30 ngày 29/9, tại khu vực trước cửa số nhà 11 và 13 phố Quốc Tử Giám (Hà Nội) lượng lớn bùn phun trào cao hơn 1m.

Sau khoảng 15 phút xảy ra hiện tượng bùn phun trào đơn vị thi công tiến hành rào chắn khu vực để đảm bảo an toàn và tiến hành xử lý.

Được biết đây là khu vực đang thi công ngầm tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội.

Lãnh đạo phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho biết trong đêm nay, các bên liên quan sẽ khắc phục hoàn toàn sự cố, vụ việc không ảnh hưởng đến nhà dân xung quanh.

Trước đó, vào khoảng 16h ngày 8/9, bùn cũng phun trào tại ngõ số 7 phố Giang Văn Minh (phường Giảng Võ, Hà Nội), khiến người dân trong ngõ không thể ra vào.

Bùn phun trào tại vỉa hè phố Quốc Tử Giám (Ảnh: Otofun).

Dự án đường sắt đô thị số 3, đoạn Nhổn - ga Hà Nội dài 12,5km, có 8 ga trên cao và 4 ga ngầm. Trong đó, đoạn trên cao Nhổn - Cầu Giấy dài 8,5km (đã khai thác thương mại), đoạn đi ngầm Cầu Giấy - ga Hà Nội dài 4km.

Dự án khởi công năm 2009, kế hoạch hoàn thành năm 2015 nhưng nhiều lần lùi tiến độ, dự kiến hoàn thành toàn tuyến năm 2027.

Sau hơn 7 tháng thi công, đến ngày 15/9, máy đào hầm TBM số 2 có tên "Táo bạo" đã chính thức tiến vào ga ngầm S10 - Cát Linh. Tổng chiều dài khoan hầm đạt khoảng 1.353/2.592m.

Máy đào hầm TBM số 2 có tên "Thần tốc" khởi hành ngày 30/7/2024 và tiến đến ga ngầm S10 - Cát Linh vào hồi tháng 3, đến ga S11 - Văn Miếu vào ngày 28/7.