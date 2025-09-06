Kho gỗ gần nhà máy diêm Thống Nhất ở Hà Nội bốc cháy ngùn ngụt

Khoảng 18h18 ngày 6/9, tại kho gỗ trước cổng nhà máy diêm Thống Nhất, ở phố Ngô Gia Tự (Hà Nội) xảy ra hỏa hoạn.

Cảnh sát PCCC tích cực dập lửa bên trong khu nhà kho (Ảnh: Lê Trung).

Sau khi nhận tin báo, Trung tâm chỉ huy Công an TP Hà nội đã điều Đội PCCC&CNCH khu vực 1 và Đội PCCC&CNCH khu vực 18 đến hiện trường. Hàng chục cảnh sát PCCC&CNCH được huy động.

Theo cảnh sát, tới khoảng 19h20 cùng ngày đám cháy đã được khống chế. Nhà chức trách chưa thông tin thiệt hại về người và tài sản.

Cột khói đen từ vụ cháy bốc cao hàng chục mét, đứng từ xa cũng quan sát thấy (Ảnh: Văn Hiệp).

Tại hiện trường, cột khói đen từ vụ hỏa hoạn bốc cao hàng chục mét khiến nhiều người dân lo lắng.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được làm rõ.