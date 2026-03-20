Khen thưởng Đại úy công an cứu 2 bé trai từ hồ sâu ở Thanh Hóa

Ngày 20/3, Đảng ủy phường An Phú, tỉnh Gia Lai đã tổ chức gặp gỡ, khen thưởng Đại úy Nguyễn Hữu Đạo, cán bộ Công an phường An Phú vì có hành động dũng cảm cứu sống 2 bé trai khỏi đuối nước ở tỉnh Thanh Hóa, trong chuyến về quê nghỉ phép.

Tại buổi lễ, ông Lưu Trung Nghĩa, Bí thư Đảng ủy phường An Phú ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nhanh trí và dũng cảm của Đại úy Đạo.

Lãnh đạo phường An Phú khen thưởng Đại úy Nguyễn Hữu Đạo (Ảnh: Chí Anh).

Theo ông Nghĩa, hành động dũng cảm của Đại úy Đạo khi cứu 2 bé trai khỏi đuối nước một lần nữa cho thấy sự mưu trí, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm của người chiến sĩ công an nhân dân, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về lực lượng vì nhân dân phục vụ.

Được biết, Đại úy Đạo từng được đào tạo chuyên ngành Cảnh sát đường thủy tại Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân. Anh cũng có hơn 20 lần tình nguyện hiến máu cứu người.

Đại úy Nguyễn Hữu Đạo cùng 2 bé trai đã được anh cứu sống (Ảnh: Văn Thắng).

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 9h30 ngày 8/3, khi đang chở con đi qua khu vực hồ nước gần nhà văn hóa thôn Thịnh Hòa, xã Hoằng Lộc (Thanh Hóa), Đại úy Đạo phát hiện 2 bé trai đang chới với giữa hồ, có dấu hiệu đuối nước.

Không chần chừ, anh lập tức lao xuống cứu người. Dù mực nước sâu, Đại úy Đạo vẫn nỗ lực bơi ra giữa hồ, lần lượt đưa cả 2 cháu vào bờ an toàn.

Sau khi cứu được các nạn nhân, anh tiếp tục thực hiện sơ cứu, giúp 2 bé hồi phục trước khi rời đi. Danh tính 2 cháu được xác định là em Đ. (SN 2020) và L. (SN 2022), cùng trú tại xã Hoằng Lộc.

Cảm kích trước hành động dũng cảm và kịp thời, gia đình 2 bé đã đến tận nhà Đại úy Đạo để bày tỏ lòng biết ơn.