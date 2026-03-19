Sở Y tế Nghệ An khen thưởng 2 bác sĩ cứu người tại cộng đồng

Ngày 19/3, bà Lê Thị Hoài Chung, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An, đã ký quyết định về việc tặng giấy khen đối với 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong cấp cứu người bệnh tại cộng đồng.

Hai cá nhân được khen thưởng gồm bác sĩ Trần Văn Biên, Phó Giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh và bác sĩ Nguyễn Cao Việt, Khoa Ngoại tổng hợp 01, Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh.

Bác sĩ Biên và một bệnh nhân điều trị cột sống chụp ảnh lưu niệm (Ảnh: Dũng Văn).

Hai bác sĩ đã có hành động nhanh chóng, chính xác trong việc cấp cứu người bệnh, góp phần giành lại sự sống trong tình huống nguy cấp, lan tỏa tinh thần trách nhiệm và y đức của người thầy thuốc.

Bác sĩ Trần Văn Biên là người trực tiếp thực hiện các thao tác cấp cứu ban đầu. Sau đó, bác sĩ Nguyễn Cao Việt nhanh chóng có mặt, phối hợp hỗ trợ xử lý tình huống. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa 2 bác sĩ đã mang lại kết quả tích cực trong quá trình cứu chữa.

Hành động của các y, bác sĩ không chỉ thể hiện năng lực chuyên môn mà còn là minh chứng rõ nét cho tinh thần “cứu người không chờ điều kiện”, sẵn sàng hành động bất kể thời gian, hoàn cảnh.

Người đàn ông đang chơi bóng chuyền hơi bất ngờ đổ gục xuống sân (Ảnh cắt từ clip).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Hồng Trường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh, cho biết hành động của các bác sĩ không chỉ thể hiện trình độ chuyên môn mà còn là minh chứng rõ nét cho y đức và tinh thần sẵn sàng cứu người trong mọi hoàn cảnh.

“Đối với người thầy thuốc, cứu người là mệnh lệnh từ trái tim. Dù ở trong hay ngoài bệnh viện, khi gặp tình huống khẩn cấp, chúng tôi luôn sẵn sàng hành động nhanh nhất để giành lại sự sống cho bệnh nhân”, bác sĩ Trường chia sẻ.

Theo bác sĩ Nguyễn Hồng Trường, việc các bác sĩ kịp thời cấp cứu người bệnh tại cộng đồng không chỉ cứu sống một con người mà còn lan tỏa những giá trị nhân văn, góp phần củng cố niềm tin của xã hội đối với ngành y.