Bác sĩ cứu người trên đường được Sở Y tế Hà Nội khen thưởng đột xuất

Ngày 17/3, TS Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội đã ký Quyết định số 1101/QĐ-SYT về việc tặng Giấy khen đối với bác sĩ Nguyễn Huy Tiến, khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Thận Hà Nội vì đã có thành tích đột xuất cứu sống người bệnh trong tình huống khẩn cấp.

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội đánh giá, đây là hành động đột xuất, kịp thời, chính xác, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, y đức và bản lĩnh nghề nghiệp, qua đó lan tỏa mạnh mẽ thông điệp: “Người thầy thuốc không chỉ làm việc trong bệnh viện mà luôn sẵn sàng cứu người ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào, cứu người không chờ điều kiện”.

Bác sĩ Tiến ép tim cứu sống bệnh nhân (Ảnh: Cắt từ clip).

Trước đó, khoảng 7 giờ sáng ngày 16-3 khi đang đi đường công tác, bác sĩ Nguyễn Hữu Tiến đã phát hiện một nam thanh niên bị tai nạn giao thông tại khu vực ngõ 100, đường Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội), rơi vào tình trạng ngừng tuần hoàn, nguy kịch.

Không chút do dự, bác sĩ lập tức tiến hành ép tim ngoài lồng ngực và thực hiện các biện pháp cấp cứu ban đầu ngay tại hiện trường. Nhờ phản ứng nhanh, chuẩn xác và chuyên nghiệp, bệnh nhân đã phục hồi tuần hoàn, dần tỉnh lại.

Sau đó, bác sĩ Tiến tiếp tục phối hợp gọi cấp cứu 115, chuyển người bệnh đến cơ sở y tế để theo dõi và điều trị chuyên sâu.