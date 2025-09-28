Sáng 28/9, tại xã Ứng Thiên (Hà Nội), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự Lễ khánh thành Khu lưu niệm Trưởng Ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn - người đã trực tiếp cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ kiến tạo Hiến pháp và hệ thống pháp luật đầu tiên.

Phát biểu tại Lễ khánh thành, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, cụ Bùi Bằng Đoàn là một nhân cách lớn, một trí thức yêu nước và là hình mẫu tiêu biểu cho sự chuyển mình của giới sĩ phu Việt Nam trước vận mệnh lịch sử.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dự Lễ khánh thành Khu lưu niệm Trưởng Ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn (Ảnh: Hồng Phong).

Cụ Bùi Bằng Đoàn là Trưởng Ban Thanh tra đặc biệt của Chính phủ; đại biểu Quốc hội khóa I - một Quốc hội đặt nền móng cho Nhà nước Dân chủ Cộng hòa. Đặc biệt, Cụ Bùi Bằng Đoàn từng giữ cương vị Trưởng Ban Thường trực Quốc hội và là người trực tiếp cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ kiến tạo nên Hiến pháp và hệ thống pháp luật đầu tiên.

"Di sản lớn nhất Cụ để lại cho Quốc hội và đất nước chính là tinh thần phụng sự công minh, thượng tôn pháp luật và lòng liêm khiết tuyệt đối của người cầm cân nảy mực. Cụ đã cống hiến trọn vẹn cho lý tưởng độc lập dân tộc và hạnh phúc của nhân dân", Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh", Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định cuộc đời và sự nghiệp của cụ Bùi Bằng Đoàn chính là hiện thân cho lời dạy đó.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Lễ khánh thành (Ảnh: Hồng Phong).

“Tấm gương cao quý ấy sẽ mãi trường tồn, nhắc nhở và thôi thúc các thế hệ hôm nay và mai sau tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, cống hiến vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Khu lưu niệm Trưởng Ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn được xây dựng nhằm tri ân những đóng góp quan trọng của cụ Bùi Bằng Đoàn. Đây cũng là công trình có ý nghĩa chính trị quan trọng chào mừng Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam.

Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Khu lưu niệm không chỉ là nơi để nhân dân cả nước tri ân, tôn vinh công lao và nhân cách cao quý của một nhà lãnh đạo mẫu mực, mà còn là biểu tượng sinh động của đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, là “địa chỉ đỏ” phục vụ công tác nghiên cứu, tìm hiểu về Quốc hội Việt Nam và các nhân vật lịch sử có công với nước.

Nhấn mạnh những giá trị cốt lõi của Quốc hội đã được khẳng định qua các thời kỳ lịch sử, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng Quốc hội ngày nay phải tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống ấy, không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật, kiến tạo Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thực sự vững mạnh.

Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đại biểu cắt băng khánh thành Khu lưu niệm Trưởng Ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn (Ảnh: Hồng Phong).

Tại buổi lễ, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các đại biểu đã cắt băng khánh thành Khu lưu niệm Trưởng Ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn.

Khu lưu niệm được xây dựng tại quê hương của cụ Bùi Bằng Đoàn, trong quần thể di tích đình - chùa - miếu Bặt Chùa, xã Ứng Thiên, Hà Nội. Đây cũng chính là trụ sở làm việc của Ban Thường trực Quốc hội sơ tán trong thời gian từ 12/1946 đến tháng 4/1947.