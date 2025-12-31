Ana Mandara Villas Dalat Resort & Spa: Nơi kiến trúc cổ giao thoa cùng nghỉ dưỡng tinh tế

Ana Mandara Villas Dalat Resort & Spa có kết hợp hài hòa với bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên và hệ thống dịch vụ đa dạng, đẳng cấp đạt chuẩn năm sao. Sự giao thoa giữa lịch sử, thiên nhiên và tiện nghi hiện đại tạo nên một trải nghiệm nghỉ dưỡng trọn vẹn và độc đáo.

Trải nghiệm lưu trú mang dấu ấn thời gian

Được biết đến là một trong những công trình kiến trúc Pháp nguyên vẹn nhất Việt Nam, bản sắc của Ana Mandara Đà Lạt chính là khu lưu trú gồm 17 căn biệt thự cổ được xây dựng từ thập niên 1920-1930, nơi từng là khu nghỉ dưỡng của giới thượng lưu và quan chức Pháp thời bấy giờ.

Các biệt thự này đã được trùng tu và phục dựng lại một cách tỉ mỉ để giữ nguyên vẹn kiến trúc đặc trưng từ mái ngói, lò sưởi, sàn gỗ, cầu thang đến ban công.

Biệt thự với cầu thang vòng cung, tường đá lát, và mái ngói đặc trưng (Ảnh: Đặng Vũ).

Mỗi phòng nghỉ là một không gian riêng biệt, không trùng lặp, mang lại cảm giác ấm cúng và sang trọng. Nội thất được bài trí với sự kết hợp hoàn hảo giữa nét cổ điển châu Âu và tiện nghi hiện đại, giúp du khách trải nghiệm không gian hoài niệm những vẫn thoải mái tối đa.

Tất cả các phòng đều có cửa sổ với tầm nhìn hướng ra rừng thông, vườn cây hay thung lũng, mang vẻ đẹp thiên nhiên Đà Lạt đến gần hơn với khách lưu trú.

Le Petit Restaurant - Hành trình ẩm thực giữa lòng cao nguyên

Nhà hàng Le Petit là nhà hàng duy nhất nằm trong khuôn viên khu nghỉ với đa dạng các món Âu - Á, nổi bật với các món ăn mang đậm hương vị bản địa được chế biến từ những nguyên liệu địa phương như atiso, cá tầm..., mang đến trải nghiệm ẩm thực đa dạng và thú vị cho thực khách.

Một góc bên trong nhà hàng Le Petit (Ảnh: Ana Mandara Villas Dalat Resort & Spa).

Khách đến Ana Mandara Đà Lạt có thể thưởng thức bữa sáng tự chọn với hơn 20 món ăn hấp dẫn và tươi ngon, dùng bữa trưa với menu (thực đơn) gọi món hoặc tận hưởng bữa tối BBQ hay bữa tối lãng mạn dưới ánh nến trong không gian biệt thự cổ.

Bên cạnh đó, dịch vụ trà chiều và quầy bar là nơi lý tưởng để gặp gỡ bạn bè, nhâm nhi tách trà nóng hay ly rượu vang, và cảm nhận trọn vẹn không khí se lạnh đặc trưng của Đà Lạt.

La Cochinchine Spa - Nhẹ nhàng và nâng niu mọi giác quan

Được thiết kế với không gian ẩn mình hoàn toàn giữa thiên nhiên, La Cochinchine Spa là điểm dừng chân để tìm lại sự cân bằng thân - tâm - trí.

Các liệu trình trị liệu được lấy cảm hứng hoàn toàn từ thiên nhiên, sử dụng các loại tinh dầu và thảo mộc quen thuộc, kết hợp kỹ thuật hiện đại và phương pháp truyền thống Á Đông. Tất cả các liệu pháp từ massage thư giãn, trị liệu chuyên sâu đến chăm sóc da và cơ thể đều được cá nhân hóa tùy theo yêu cầu của khách hàng để mang lại hiệu quả tối ưu nhất.

Không gian Spa sang trọng kết hợp gỗ và kính (Ảnh: Ana Mandara Villas Dalat Resort & Spa).

Du khách có thể tận hưởng kỳ nghỉ trọn vẹn và hoàn toàn ngay bên trong khuôn viên khu nghỉ với tiện ích đa dạng từ hồ bơi nước ấm ngoài trời, phòng gym, khu vui chơi cho trẻ em đến các hoạt động trải nghiệm đặc sắc như: lớp học nấu ăn cho người lớn và trẻ em, các hoạt động trải nghiệm thủ công và vẽ tranh, tìm hiểu lịch sử khu cư xá Pháp cổ…

Du khách tham gia lớp học nấu ăn cùng đầu bếp (Ảnh: Ana Mandara Villas Dalat Resort & Spa).

Ngoài ra, khu nghỉ cũng tổ chức các tour tham quan thành phố, khám phá làng nghề, chợ địa phương, giúp du khách hiểu sâu sắc hơn về văn hóa và nhịp sống của người dân Đà Lạt.

Với không gian lãng mạn, yên tĩnh và đậm chất cổ điển, Ana Mandara Villas Dalat Resort & Spa là sự lựa chọn phù hợp cho mọi sự kiện như tiệc sinh nhật, kỷ niệm, cầu hôn, hội nghị hoặc tiệc tổng kết cuối năm. Nơi đây được biết đến như một “thiên đường đám cưới” ngay giữa lòng Đà Lạt với khung cảnh lãng mạn và không gian sang trọng thích hợp cho mọi phong cách tiệc cưới từ ngoài trời đến trong nhà.

Một đám cưới được tổ chức giữa rừng thông (Ảnh: WILL Productions).

Chất lượng dịch vụ đến từ sự tận tâm

Xuyên suốt gần 20 năm hoạt động và phát triển, tinh thần hiếu khách và sự chăm sóc chu đáo của đội ngũ nhân sự là mấu chốt cho mọi dịch vụ tại Ana Mandara Villas Dalat Resort & Spa.

Đội ngũ nhân viên am hiểu sâu sắc về lịch sử khu nghỉ dưỡng, được đào tạo bài bản, luôn trong tâm thế hỗ trợ nhiệt tình, chu đáo, tạo cảm giác thân thiện và gần gũi nhất cho khách hàng.

Hệ thống dịch vụ toàn diện, không gian kiến trúc độc đáo và sự kết hợp hài hòa giữa lịch sử - thiên nhiên - du lịch bền vững, Ana Mandara Villas Dalat Resort & Spa không chỉ là một khu nghỉ dưỡng mà còn lại một điểm đến để trải nghiệm mang đến cho du khách khoảng thời gian thư giãn và những kỷ niệm đáng nhớ ngay giữa lòng thành phố mộng mơ Đà Lạt.