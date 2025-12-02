Khai trương bảo tàng 800m2 - "Ngân hàng ký ức" của Quốc hội Việt Nam

Chiều 2/12, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Ban Chỉ đạo Kỷ niệm 80 năm Quốc hội Việt Nam, đã dự Lễ khai trương Bảo tàng Quốc hội Việt Nam; công bố sách, ấn phẩm và phát hành bộ tem bưu chính kỷ niệm 80 năm Quốc hội Việt Nam (1946-2026).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, giúp công chúng hiểu sâu sắc hơn về lịch sử hình thành, phát triển và vị trí, vai trò của Quốc hội trong lịch sử phát triển của dân tộc Việt Nam.

Những cuốn sách được công bố hôm nay, theo Chủ tịch Quốc hội, là kết quả của quá trình nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn công phu, kỹ lưỡng của các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các nhà khoa học, chuyên gia.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dự Lễ khai trương Bảo tàng Quốc hội Việt Nam (Ảnh: Phạm Thắng).

Đây là nguồn cung cấp tư liệu khoa học và lịch sử có giá trị về tổ chức, hoạt động và những thành tựu quan trọng của Quốc hội trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.

Bộ tem bưu chính kỷ niệm 80 năm Quốc hội Việt Nam mang ý nghĩa sâu sắc, thông qua những hình ảnh biểu trưng được khắc họa tinh tế, mang giá trị nghệ thuật cao, mỗi con tem trở thành một tác phẩm thu nhỏ, góp phần lan tỏa hình ảnh Quốc hội Việt Nam đổi mới, chuyên nghiệp và hiện đại.

"Đặc biệt, Bảo tàng Quốc hội là công trình đầy ý nghĩa, góp phần hoàn chỉnh bức tranh toàn diện về lịch sử 80 năm Quốc hội”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch Quốc hội, đây là nơi lưu giữ, bảo tồn và lan tỏa những giá trị quý báu của 80 năm Quốc hội; tôn vinh những đóng góp của lãnh đạo Quốc hội qua các thời kỳ, tinh thần trách nhiệm và lòng tận tụy vì Tổ quốc, vì nhân dân của các thế hệ đại biểu Quốc hội.

Để Bảo tàng Quốc hội Việt Nam phát huy hiệu quả, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan, cá nhân được giao quản lý, vận hành, sẽ phát huy tính chuyên nghiệp, hiện đại và sự sáng tạo trong hoạt động; chủ động nghiên cứu, sưu tầm, bổ sung tư liệu, hiện vật có giá trị…

Chủ tịch Quốc hội nêu định hướng xây dựng Bảo tàng Quốc hội Việt Nam trở thành một trung tâm lưu giữ tri thức.

Bảo tàng Quốc hội Việt Nam có với diện tích trưng bày trên 800m², giới thiệu gần 1.000 hình ảnh, tư liệu và 250 hiện vật tiêu biểu như bộ sưu tập Hiến pháp, huy hiệu đại biểu Quốc hội các khóa, con dấu của Ban Thường trực Quốc hội; cờ đỏ sao vàng treo tại Đại hội Quốc dân Tân Trào năm 1945, hòm phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa I năm 1946, tác phẩm nghệ thuật điêu khắc ánh sáng “Sức mạnh của lòng dân ” do nghệ nhân Bùi Văn Tự trao tặng...

Bảo tàng Quốc hội Việt Nam là “ngân hàng ký ức” lưu giữ những giá trị tinh thần quý báu, phản ánh hành trình 80 năm vượt qua gian khó và đổi mới không ngừng.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã trao sách Kỷ niệm 80 năm Quốc hội Việt Nam tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, các phó chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các đại biểu.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương Bảo tàng Quốc hội Việt Nam; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cùng lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, đã ký phát hành Bộ tem bưu chính 80 năm Quốc hội Việt Nam.