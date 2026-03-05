Khai trừ khỏi Đảng 2 cựu lãnh đạo tòa án và viện kiểm sát thành phố Huế

Ngày 5/3, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế thông tin, tại kỳ họp thứ 7, cơ quan này đã xem xét thi hành và đề nghị thi hành kỷ luật đối với 2 đảng viên vi phạm.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế đã thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với bà Thái Thị Hồng Vân, Phó Chánh tòa Tòa Dân sự, Tòa án nhân dân thành phố Huế và đề nghị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật đối với ông Trần Nhơn Vượng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Huế (hiện là đảng viên Chi bộ 4 Trường An, Đảng bộ phường Thuận Hóa).

Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Huế, nơi bà Thái Thị Hồng Vân làm việc trước khi bị khởi tố (Ảnh: Cao Tiến).

Theo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế, trong thời gian công tác, bà Vân và ông Vượng đã vi phạm nghiêm trọng các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Cả 2 cá nhân nêu trên vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm mất uy tín của bản thân, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Trước đó, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn quyết định khởi tố bà Thái Thị Hồng Vân và Trần Nhơn Vượng về tội Nhận hối lộ.

Cơ quan điều tra cáo buộc bà Vân nhận hối lộ của bị cáo trong vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc do bà làm thẩm phán, chủ tọa phiên tòa xét xử.

Cùng tội danh, cơ quan chức năng còn khởi tố Trần Xuân Phú, cựu Phó trưởng phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và xét xử sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Huế.