Khai bút Xuân Bính Ngọ 2026 tại đền thờ Chu Văn An

Ngày 24/2, tại đền thờ Vạn thế sư biểu Chu Văn An (phường Chu Văn An, Hải Phòng), lễ khai bút Xuân Bính Ngọ 2026 được tổ chức trang trọng, thu hút đông đảo đại biểu, nhân dân, học sinh và du khách.

Ông Lê Ngọc Châu, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, dự và thực hiện nghi thức đánh trống khai bút.

Cùng dự có lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, các sở, ban, ngành và đại diện phường Thanh Liệt (Hà Nội) - quê hương thầy giáo Chu Văn An.

Các đại biểu thực hiện khai bút chữ Quốc ngữ với 7 chữ: “Trí - Minh - An - Khang - Vinh - Thịnh - Phúc” (Ảnh: Thành Chung).

Chương trình diễn ra với các nghi thức cung tuyên văn tế, dâng hương tri ân Vạn thế sư biểu, diễn văn khai bút đầu xuân và khởi trống khai bút. Các nghi lễ thể hiện sự thành kính, tưởng nhớ người thầy mẫu mực của đạo học nước Nam.

Điểm nhấn của buổi lễ là phần trình diễn thư pháp Hán văn 4 chữ “Chính Đại Quang Minh”, biểu trưng cho đường lối đúng đắn, sáng suốt, vì dân vì nước. Phần thể hiện do nhà thư pháp Lê Thiên Lý, Giám đốc Trung tâm Thư pháp, câu đối và hán nôm học Hải Phòng thực hiện.

Các đồng chí lãnh đạo khai bút chữ Quốc ngữ với 7 chữ: “Trí - Minh - An - Khang - Vinh - Thịnh - Phúc”. Những chữ viết sau khi khai bút được dâng trình lên thầy Chu Văn An trong đền, gửi gắm thông điệp về trí tuệ, sức khỏe và phúc đức.

Trong khuôn khổ chương trình, học sinh tiêu biểu của phường Chu Văn An (Hải Phòng) và phường Thanh Liệt (Hà Nội) đồng loạt khai bút với lời dạy “Học chính đạo, hành thuần thục”. Hoạt động thể hiện quyết tâm học tập, rèn luyện, tiếp nối truyền thống hiếu học.

Bên lề buổi lễ, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Chu Văn An phối hợp Trung tâm Thư pháp câu đối và hán nôm học Hải Phòng tổ chức giao lưu thư pháp hán nôm, tặng chữ đầu xuân cho đại biểu và nhân dân.

Dịp này, UBND phường Chu Văn An trao thưởng cho 20 học sinh có thành tích xuất sắc trong năm 2025. Hoạt động nhằm lan tỏa tinh thần khuyến học, khuyến tài trong cộng đồng.

Lễ khai bút tại đền thờ thầy giáo Chu Văn An là hoạt động văn hóa truyền thống, góp phần tôn vinh đạo lý “tôn sư trọng đạo” và khơi dậy tinh thần học tập, lập thân, lập nghiệp cho thế hệ trẻ trong năm mới.