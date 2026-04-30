Khách du lịch đổ về biển Mũi Né, Đà Lạt vui chơi ngày đầu nghỉ lễ

Ngày 30/4, tại khu vực biển Mũi Né (phường Mũi Né), bãi tắm Đá Ông Địa (phường Phú Thủy) và biển Thương Chánh (phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng), hàng nghìn người dân, du khách đổ về vui chơi, tắm biển, tạo nên không khí vui nhộn.

Từ đầu giờ chiều, lượng người đổ về các bãi biển tăng nhanh, nhiều tuyến đường đông đúc, xe cộ di chuyển chậm.

Khách du lịch đổ về bãi biển Mũi Né vui chơi kỳ nghỉ lễ (Ảnh: Trần Nguyên).

Tại bãi tắm Đá Ông Địa, nhiều gia đình trải bạt nghỉ ngơi trên bờ biển, trẻ em vui đùa. Trong khi đó, biển Mũi Né nhộn nhịp với các hoạt động tắm biển, chụp ảnh, thể thao biển. Biển Thương Chánh cũng có lượng lớn du khách đổ về vui chơi, các bãi giữ xe, hàng quán hoạt động liên tục.

Theo ghi nhận, thời tiết nắng nhẹ, biển êm, thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời, góp phần thu hút đông đảo du khách.

Chị Nguyễn Thị Lan (du khách đến từ TPHCM) cho biết: “Gia đình tôi đi từ sớm nhưng đến nơi đã rất đông. Không khí khá sôi động, dịch vụ đầy đủ nên vẫn thấy thoải mái”.

Xe cộ nối đuôi nhau thành hàng dài ở biển Mũi Né (Ảnh: Trần Nguyên).

Anh Mark, du khách đến từ Vương Quốc Anh, chia sẻ: “Tôi khá bất ngờ vì người đông đúc, thân thiện. Biển đẹp, sạch và đây là trải nghiệm thú vị của tôi”.

Cùng với lượng khách tăng cao, nhiều tuyến đường dẫn ra khu vực biển Mũi Né và trung tâm phường Phan Thiết xảy ra ùn ứ cục bộ vào các khung giờ cao điểm. Dòng ô tô, xe máy nối dài, di chuyển chậm tại các nút giao gần bãi tắm và khu vực gửi xe.

Được biết, dịp này, nhiều khách sạn, nhà nghỉ tại vùng biển Mũi Né - Phan Thiết “cháy” phòng, giá lưu trú tăng cao.

Khách du lịch trải nghiệm dịch vụ đạp vịt trên hồ Xuân Hương Đà Lạt (Ảnh: Trần Nguyên).

Trong khi đó, chiều 30/4, người dân, du khách bắt đầu đổ về Đà Lạt vui chơi, nghỉ dưỡng khiến “xứ sở sương mù” vui nhộn. Một số tuyến phố trung tâm Đà Lạt đông đúc xe cộ vào giờ cao điểm.

Chị Nguyễn Thị Quỳnh Anh, du khách đến từ Nghệ An chia sẻ, chị và 5 người trong gia đình thực hiện chuyến du lịch Đà Lạt trong 4 ngày nghỉ lễ. Khi đặt chân đến phố núi, các thành viên trong gia đình được hòa mình vào không khí mát lành, cảnh đẹp.

“Bầu trời Đà Lạt trong xanh, nhiệt độ ban ngày ở mức 22-24 độ C nên rất lý tưởng. Trong 4 ngày ở Đà Lạt, gia đình chúng tôi lên kế hoạch check-in một số điểm nổi tiếng, sau đó di chuyển vào khu vực rừng thông ở Đan Kia - Suối Vàng để ngắm cảnh đồi thông”, chị Quỳnh Anh chia sẻ.

Anh Nguyễn Hải, chủ khách sạn trên đường Nguyễn Công Trứ, phường Lâm Viên - Đà Lạt cho biết, đến chiều 30/4, khách sạn đạt gần 80% công suất phòng. “Khả năng, trong đêm nay đến sáng 1/5, khách đặt hết số phòng còn lại”, anh Hải nói.

Anh Lê Xuân Sơn, chủ khách sạn trên phố Thủ Khoa Huân, gần khu Hòa Bình cho biết, đến chiều 30/4, công suất phòng nghỉ khách sạn đạt 100%. "Hiện tại, nhiều người gọi điện đặt phòng nhưng chúng tôi không thể phục vụ vì đã hết chỗ", anh Lê Xuân Sơn nói.

Du khách vui chơi ở không gian hoa bên hồ Xuân Hương Đà Lạt (Ảnh: Trần Nguyên).

Trước đó, trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương từ ngày 25 đến 27/4, tỉnh Lâm Đồng ghi nhận khoảng 350.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Trong đó, khách quốc tế khoảng 14.000 lượt. Doanh thu từ hoạt động du lịch của tỉnh này ước đạt gần 770 tỷ đồng.

Công suất sử dụng phòng bình quân tại các cơ sở lưu trú toàn tỉnh Lâm Đồng đạt 65-75%. Riêng các khách sạn từ 3 đến 5 sao đạt công suất 80-95%, có thời điểm cao điểm đạt 100%.