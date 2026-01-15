Cầu Cát Lái được khởi công sau hơn 30 năm chờ đợi, người dân phấn khởi

Động thổ cầu Cát Lái sau 30 năm

Sáng nay (15/1), lễ động thổ xây dựng cầu Cát Lái được tổ chức, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc kết nối trực tiếp tỉnh Đồng Nai với TPHCM, đồng thời là một trong những trục kết nối then chốt giữa Đồng Nai với các tuyến giao thông chiến lược của khu vực.

Từ đây, việc kết nối đến cao tốc Bến Lức - Long Thành, cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết và đặc biệt là Cảng hàng không quốc tế Long Thành - công trình hạ tầng hàng không trọng điểm quốc gia, sẽ thuận lợi hơn.

Dự án cầu Cát Lái, được thiết kế để thay thế phà Cát Lái hiện hữu (Ảnh: Nam Anh - Trịnh Nguyễn).

Ông Nguyễn Văn Công (67 tuổi), người dân được sinh ra và lớn lên tại khu vực phà Cát Lái, nói tâm trạng hân hoan, vui mừng khi thấy cây cầu "trong mơ" đã có bước chuyển biến tích cực.

Từ thời thanh niên đến khi về già, nhiều năm ông phải di chuyển bằng phà sang TPHCM để làm việc, thấm cảnh kẹt phà, chờ đợi cả tiếng đồng hồ. Với ông, cây cầu là niềm mơ ước, để việc di chuyển dễ dàng hơn, để mỗi ngày trôi qua, không chỉ ông mà nhiều người dân Đồng Nai không còn phải mòn mỏi trên bến phà.

Phát biểu tại buổi lễ khởi công, ông Hồ Văn Hà, Phó Chủ tịch tỉnh Đồng Nai, thừa nhận cầu Cát Lái là công trình mà nhân dân 2 địa phương Đồng Nai và TPHCM đã mong đợi suốt hơn 30 năm qua. Trong nhiều năm, phà Cát Lái vừa đóng vai trò kết nối thiết yếu, vừa là điểm nghẽn lớn về giao thông, gây cản trở cho việc đi lại, giao thương, phát triển đô thị và đặc biệt là hạn chế thu hút đầu tư.

Việc khởi công cầu Cát Lái có ý nghĩa quan trọng, mở đường cho hàng loạt dự án kết nối liên vùng như cầu Long Hưng, cầu Phú Mỹ 2. Cầu Cát Lái chính là sản phẩm cụ thể, là minh chứng rõ nét cho sự phối hợp chặt chẽ, quyết tâm cao của hai địa phương trong thúc đẩy phát triển hạ tầng giao thông liên vùng.

Kỳ vọng "mở khóa" bất động sản Nhơn Trạch

Cũng theo ông Hồ Văn Hà, cầu Cát Lái có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển đô thị Nhơn Trạch. Khi công trình hoàn thành, Nhơn Trạch sẽ được kết nối trực tiếp, thuận lợi với Thành phố Hồ Chí Minh, từng bước phát huy vai trò là đô thị trung tâm công nghiệp, dịch vụ, logistics gắn với Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Ở góc độ thị trường, trao đổi với phóng viên báo Dân trí, bà Dương Thùy Dung - Giám đốc điều hành CBRE Việt Nam - cho rằng hạ tầng giao thông nói chung và cầu nói riêng chắc chắn sẽ tạo cú hích lớn cho thị trường bất động sản TPHCM và Đồng Nai nếu được triển khai đúng tiến độ.

Bà dẫn ví dụ cầu Nhơn Trạch, sau khi đưa vào sử dụng đã giúp thị trường khu vực này sôi động hơn, đồng thời cải thiện kết nối từ TPHCM đi Bà Rịa – Vũng Tàu. Với cầu Cát Lái, công trình có tầm quan trọng lớn hơn, tác động tích cực được kỳ vọng sẽ rõ nét hơn, đặc biệt đối với khu Đông TPHCM và huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai).

Theo bà Dung, quỹ đất tại hai khu vực này hiện còn rất lớn, nhất là tại Nhơn Trạch, nhưng đã bị bỏ trống trong thời gian dài do hạn chế về kết nối giao thông. Trong bối cảnh quỹ đất trung tâm TPHCM ngày càng khan hiếm, giá nhà tăng cao, việc giãn dân thông qua đầu tư hạ tầng được xem là lời giải hiệu quả.

Chứng kiến lễ khởi công cây cầu trọng điểm, ông Trần Văn Hoài (45 tuổi) nhớ lại cách đây 7 năm từng đi phà Cát Lái sang tìm hiểu về thị trường bất động sản Nhơn Trạch. Khi đó, khu đô thị trên bán đảo Đại Phước dù có vị trí đẹp nhưng nằm chơ vơ, thiếu kết nối giao thông khiến ông chần chừ trong việc ra quyết định đầu tư.

“Nhiều năm liền dự án gần như đứng yên, tôi vẫn theo dõi nhưng chưa dám xuống tiền. Nay thấy cầu Cát Lái chính thức khởi công, tôi sẽ cân nhắc lại tiềm năng khu vực này,” ông Hoài nói.

Tuy vậy, bà Dung khuyến nghị nhà đầu tư cần thận trọng với hình thức đầu tư "lướt sóng" theo hạ tầng, bởi hiệu quả của các dự án giao thông phụ thuộc lớn vào tiến độ triển khai. Việc chậm trễ triển khai, điều chỉnh dự án hoặc thay đổi chủ đầu tư có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kỳ vọng tăng giá.