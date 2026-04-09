Ẩu đả vì chuyện khách hăm dọa nữ nhân viên quán bia, 5 người bị bắt ở TPHCM

Ngày 9/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, đã ra khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Đức Việt (SN 1991 tuổi), Đinh Hữu Thành (SN 1994), Nguyễn Thành Giang (1988), Trần Thanh Nhị (SN 1997) và Nguyễn Phúc Uy (SN 1986) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Các đối tượng bị bắt (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo điều tra ban đầu, Thành có hành vi hăm dọa nữ nhân viên tại quán Sonic Beer Garden, trên đường Tân Sơn Nhì. Phát hiện vụ việc, nhân viên bảo vệ của quán đã đưa vị khách này ra bên ngoài.

Tuy nhiên, giữa 2 bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi. Nhóm nhân viên bảo vệ gồm: Nguyễn Thành Giang, Trần Thanh Nhị và Nguyễn Phúc Uy đã xảy ra ẩu đả với nhóm khách Đinh Hữu Thành và Vũ Đức Việt ngay trước quán, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự tại khu vực.

Nhận tin báo, Công an phường Tân Sơn Nhì đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, kịp thời ngăn chặn vụ việc và đưa những người liên quan về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, nhóm người trên đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Công an phường Tân Sơn Nhì cho biết, đơn vị sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi coi thường pháp luật, sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự nơi công cộng. Đồng thời, nhà chức trách khuyến cáo người dân khi xảy ra mâu thuẫn cần giữ bình tĩnh, ứng xử văn minh và tránh giải quyết bằng vũ lực.