Kết quả rà soát khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật

Thực hiện Nghị quyết 66-NQ/TW của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, trong năm 2025, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với 25 bộ, ngành; 34 địa phương; doanh nghiệp, hiệp hội và các tổ chức nghiên cứu để tiến hành rà soát tổng thể các khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật.

Trụ sở Bộ Tư pháp (Ảnh: BTP).

Theo báo cáo mới đây của Bộ Tư pháp, qua rà soát có gần 2.100 phản ánh, kiến nghị về các khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật, với 787 phản ánh, kiến nghị được xác định có khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật.

1.300 phản ánh, kiến nghị được xác định không phải là khó khăn, vướng mắc (trong đó 1.295 phản ánh, kiến nghị cần trả lời, công khai trên cổng thông tin điện tử của Bộ, cơ quan và trên Cổng Pháp luật Quốc gia tại địa chỉ https://phapluat.gov.vn; 5 phản ánh, kiến nghị không phải trả lời).

Các bộ, ngành đã thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật.

Cụ thể, có 12 văn bản quy phạm pháp luật có khó khăn vướng mắc do quy định pháp luật đề xuất xử lý bằng Nghị quyết của Chính phủ, trong đó đã xử lý 5 văn bản gồm Luật Địa chất và khoáng sản năm 2024, Luật Đất đai năm 2024, Luật Quy hoạch (sửa đổi), Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn năm 2024, Luật Đầu tư công. Đang thực hiện xử lý 7 văn bản.

Bên cạnh đó, theo Bộ Tư pháp, có 40 văn bản quy phạm pháp luật được đề xuất xử lý bằng hình thức khác, trong đó đã xử lý 5 văn bản và đang xử lý 35 văn bản.

Với kết quả rà soát, Bộ Tư pháp đánh giá đã có gần 60/787 phản ánh, kiến nghị hoàn thành việc xử lý. Số lượng các phản ánh, kiến nghị được hoàn thành xử lý chưa nhiều. Phần lớn các phản ánh, kiến nghị đang được các bộ, cơ quan nghiên cứu, xử lý, gắn với Chương trình lập pháp dự kiến trình Quốc hội khóa XV xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 10.

Đối với phản ánh, kiến nghị được xác định không phải khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật, các bộ, cơ quan đã thực hiện việc trả lời bằng văn bản, đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, cơ quan, Cổng Pháp luật Quốc gia.

Cổng Pháp luật Quốc gia (Ảnh: BTP).

Kết quả cập nhật trên Cổng Pháp luật Quốc gia và thông tin từ báo cáo của các bộ, cơ quan đến thời điểm hiện tại cho thấy đã có 1.174/1.295 phản ánh, kiến nghị đã được các bộ, cơ quan trả lời (chiếm 91%); 125/1.295 phản ánh, kiến nghị chưa thực hiện việc trả lời (chiếm 9 %).

Bộ Tư pháp khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương, đảm bảo việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc được triển khai quyết liệt trong năm 2025, hướng tới môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.