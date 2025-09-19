Kết luận mới của Bộ Chính trị về phân cấp, phân quyền

Ngày 19/9, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư ký ban hành Kết luận số 192 về thực hiện pháp luật về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Tại phiên họp cùng ngày, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã xem xét báo cáo của Đảng ủy Chính phủ đánh giá việc thực hiện pháp luật về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư cơ bản thống nhất với báo cáo của Đảng ủy Chính phủ, ghi nhận và biểu dương Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Bộ Nội vụ, Đảng ủy Bộ Tư pháp và bộ ngành đã rất tích cực, chủ động, nỗ lực, cố gắng, phát huy tinh thần trách nhiệm trong tham mưu, đề xuất các nhiệm vụ về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền.

Tổng Bí thư Tô Lâm kiểm tra hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp tại xã Phúc Thịnh, phường Tây Hồ và Trung tâm phục vụ hành chính công TP Hà Nội hồi đầu tháng 7 (Ảnh: Nguyễn Hải).

Các đơn vị cũng đã kịp thời tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Theo đánh giá của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các tỉnh ủy, thành ủy và đảng ủy xã, phường, đặc khu đã chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành và quyết tâm trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền, góp phần từng bước nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Đảng ủy Quốc hội chỉ đạo ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm thống nhất, đồng bộ hệ thống pháp luật về phân cấp, phân quyền.

Đồng thời, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đề nghị Quốc hội thông qua giám sát, phát hiện những vấn đề bất cập của địa phương thì đề xuất sửa đổi các quy định cho phù hợp với thực tiễn.

Đảng ủy Chính phủ được giao chỉ đạo các bộ ngành rà soát, đánh giá kỹ lưỡng tính khả thi trong thực hiện nhiệm vụ phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền trong quản lý và đề xuất phương án xử lý phù hợp.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu tiếp tục rà soát hệ thống pháp luật chuyên ngành để bổ sung, hoàn thiện phân cấp, phân quyền theo đúng phương châm "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm".

Cùng với đó, theo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các bộ ngành cần tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ địa phương thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền, nhất là việc nâng cao năng lực tổ chức thực hiện.

Các bộ trưởng, bí thư tỉnh ủy, thành uỷ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố, cần trực tiếp kiểm tra, đánh giá các nhiệm vụ của bộ, của địa phương đang triển khai ở cấp xã, phường để có hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời.

Theo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các tỉnh uỷ, thành ủy cần tiếp tục đánh giá khả năng thực hiện pháp luật về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền tại địa phương để kịp thời điều chỉnh, hướng dẫn, sửa đổi hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, ban hành văn bản mới phù hợp với lộ trình, yêu cầu của Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và phù hợp với tình hình thực tiễn.

Bên cạnh đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quán triệt các đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sát sao, đầy đủ, có hiệu quả các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền, khắc phục ngay những vướng mắc, bất cập, tăng cường toàn diện cho cấp xã, bảo đảm chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt, hiệu quả.