Hy hữu người đàn ông mắc kẹt, treo lơ lửng trên ô cửa thông gió

Ngày 7/9, thông tin từ Công an phường Hải Bình, tỉnh Thanh Hóa, cơ quan công an đang làm rõ việc một người đàn ông bị mắc kẹt hai chân sau khi chui qua ô cửa thông gió của một nhà dân trên địa bàn.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một người đàn ông (chưa rõ danh tính) mắc kẹt ở lỗ thông gió, phần thân người ở bên trong, còn hai chân thò ra ngoài.

Người đàn ông mắc kẹt ở ô cửa thông gió tại một gia đình ở Thanh Hóa (Ảnh cắt từ clip).

Ngay sau khi phát hiện sự việc, gia đình đã báo công an để hỗ trợ giải cứu. Tiếp nhận thông tin, Công an phường Hải Bình đã phối hợp đưa người đàn ông xuống an toàn.

Clip được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút hàng chục nghìn lượt xem cùng nhiều bình luận khác nhau.

Nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.