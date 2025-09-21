Hy hữu 331 trẻ có giấy khai sinh nhưng chưa đăng ký thường trú

UBND phường Bàn Thạch cho biết đã có công văn gửi UBND thành phố Đà Nẵng và Công an thành phố về việc xin ý kiến xử lý các trường hợp trẻ em chưa đăng ký thường trú ở địa phương.

Nguyên nhân của sự việc là do trong quá trình chi trả quà tới người dân dịp Tết Độc lập, qua rà soát các năm 2023-2024, phát sinh 316 trường hợp trẻ em đang sinh sống cùng gia đình, đã đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế nhưng chưa đăng ký nhân khẩu thường trú tại phường.

Trụ sở UBND phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Từ ngày 1/7 đến ngày 13/8 tiếp tục phát sinh thêm 15 trường hợp, nâng tổng số lên 331 trẻ em thuộc diện này.

Theo UBND phường Bàn Thạch, căn cứ Nghị định số 154 của Chính phủ, quy định thi hành luật cư trú, yêu cầu tối đa 60 ngày kể từ ngày đăng ký khai sinh, cha mẹ hoặc người giám hộ, chủ hộ phải đăng ký thường trú, tạm trú hoặc khai báo thông tin về cư trú cho người chưa thành niên.

Còn theo Nghị định 144 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội... nêu rõ: Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện đúng quy định về đăng ký, quản lý cư trú.

Như vậy, theo quy định trên, những trường hợp chưa đăng ký nhân khẩu thường trú, tạm trú cho trẻ em sẽ bị xử lý vi phạm hành chính khi thực hiện thủ tục nhập khẩu theo quy định.

UBND phường Bàn Thạch nhận định, việc xử phạt trong trường hợp cha, mẹ, người giám hộ trong khoảng thời gian nêu trên là “chưa hợp tình, hợp lý”, dễ dẫn đến khiếu nại, khiếu kiện và ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của trẻ em, như tuyển sinh đầu cấp, phổ cập giáo dục, hay tiếp cận các chính sách an sinh.

Địa phương này đưa ra lý do, việc đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế, đăng ký thường trú cho trẻ em được các địa phương trước khi sáp nhập và hiện nay thực hiện theo mô hình “3 trong 1”.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, nguyên nhân có thể do hệ thống phần mềm cập nhật đăng ký thường trú bị lỗi, nên trẻ em đã đăng ký giấy khai sinh, thẻ bảo hiểm y tế nhưng không có tên trong danh sách nhân khẩu thường trú.

UBND phường Bàn Thạch kiến nghị UBND thành phố và Công an thành phố Đà Nẵng xem xét, cho ý kiến về việc không xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp nêu trên, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong quá trình giải quyết vụ việc.

Được biết, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố Đà Nẵng đã gửi văn bản xin ý kiến hướng dẫn của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an.