Hơn 60 tài xế bị phạt vì dừng, đỗ ô tô trên cao tốc từ TPHCM đến Khánh Hòa

Ngày 16/3, đại diện Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (phòng 6, Cục CSGT) cho biết, trong ngày 15/3, 10 tổ tuần tra đã sử dụng camera nghiệp vụ ghi hình phạt nguội hơn 60 trường hợp dừng, đỗ ô tô sai quy định trên tuyến cao tốc từ TPHCM đến Khánh Hòa.

Theo đó, 10 tổ công tác của Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 đã đồng loạt tuần tra khép kín trên các đoạn tuyến cao tốc như: TPHCM - Long Thành - Dầu Giây; Phan Thiết - Dầu Giây; Phan Thiết - Vĩnh Hảo; Cam Lâm - Vĩnh Hảo; Nha Trang - Cam Lâm; Vân Phong - Nha Trang để sử dụng camera nghiệp vụ ghi nhận các ô tô vi phạm để gửi thông báo phạt nguội theo quy định. Những tài xế dừng, đỗ sai quy định trên cao tốc chủ yếu để ngủ, đi vệ sinh...

Một ô tô dừng trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (Ảnh: Hoàng Bình).

Theo Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6, các hành vi tài xế thường vi phạm như: dừng, đỗ ô tô trên đường cao tốc không đúng nơi quy định; không có báo hiệu bằng đèn khẩn cấp khi gặp sự cố kỹ thuật hoặc bất khả kháng khác buộc phải dừng xe, đỗ ô tô ở làn dừng khẩn cấp trên đường cao tốc.

Theo lực lượng chức năng, các hành vi trên cực kỳ nguy hiểm khi ô tô chạy với tốc độ 90km/h. Chỉ cần một tình huống bất ngờ cũng có thể dẫn đến va chạm nghiêm trọng.

Đại diện Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 cho biết, những hành vi mà tài xế tuyệt đối phải tránh gồm: dừng, đỗ ô tô trên đường cao tốc không đúng nơi quy định; dừng tại làn dừng khẩn cấp nhưng chiếm dụng một phần đường lưu thông; dừng ô tô nhưng không bật đèn cảnh báo nguy hiểm khi buộc phải dừng ở làn khẩn cấp; dừng ô tô để chờ người hoặc giải quyết việc cá nhân.

Cũng theo lực lượng CSGT, cao tốc không phải nơi "tạm dừng một chút cho tiện", bởi chỉ một phút chủ quan cũng có thể đánh đổi bằng tính mạng của chính mình và người khác. Trên cao tốc, tài xế chỉ được dừng ô tô trong trường hợp bất khả kháng như: ô tô gặp sự cố kỹ thuật; xảy ra tai nạn giao thông; tình huống khẩn cấp không thể tiếp tục di chuyển liên quan đến sức khỏe, bệnh tật.

Khi buộc phải dừng ô tô trong làn dừng khẩn cấp, tài xế cần thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn: bật ngay đèn cảnh báo nguy hiểm; đặt biển cảnh báo phía sau ô tô tối thiểu 150m; nhanh chóng đưa người trên ô tô ra khỏi xe, đứng ở vị trí an toàn phía ngoài hộ lan,…

Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến cao tốc từ TPHCM đi Vân Phong.