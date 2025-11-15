Hơn 37.100 người tham gia cuộc thi tìm hiểu kiến thức về PCCC

Sáng 15/11, tại Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hà Nội diễn ra lễ trao giải cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật và kiến thức phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố năm 2025”.

Cảnh sát cho biết, đây là hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, đồng thời lan tỏa tinh thần chủ động, trách nhiệm trong công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn TP Hà Nội.

Nhóm các tác giả đạt giải Nhất cuộc thi (Ảnh: Trần Thanh).

Ngoài ra, cuộc thi đã thu hút được hơn 37.100 người đang sinh sống, học tập, làm việc trên địa bàn thủ đô và cán bộ chiến sĩ thuộc Công an Hà Nội tham gia. Trên cơ sở kết quả chấm điểm, Công an Hà Nội đã lựa chọn được 73 cá nhân đạt giải thưởng cuộc thi. Trong đó có 3 giải Nhất, 5 giải Nhì, 15 Giải Ba và 50 giải Khuyến khích.

Anh Nguyễn Đức Mạnh (trú tại Hà Nội), cá nhân vinh dự đạt giải Nhất cuộc thi chia sẻ, cuộc thi không chỉ là một sân chơi bổ ích, mà còn là cơ hội để anh cùng mọi người củng cố kiến thức pháp luật, nâng cao kỹ năng xử lý tình huống về PCCC&CNCH.

"Cuộc thi có nhiều câu hỏi vừa mang tính lý luận, vừa sát với thực tế đã thực sự giúp tôi nhìn nhận rõ hơn trách nhiệm của người dân, người chiến sĩ trong công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy", anh Mạnh nói.

Đại diện nhóm tác giả đạt giải Nhất cuộc thi phát biểu (Ảnh: Trần Thanh).

Chúc mừng các cá nhân đạt giải tại cuộc thi, Đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an Hà Nội, cho biết công tác tổ chức cuộc thi được chuẩn bị chu đáo từ nội dung, ngân hàng câu hỏi, đến vận hành kỹ thuật, đảm bảo công bằng trong suốt quá trình diễn ra.

"Đặc biệt, cuộc thi đã thu hút hơn 37.100 lượt người tham gia, trong đó có đông đảo cán bộ, chiến sĩ công an và nhân dân thủ đô. Đây là con số rất đáng khích lệ, thể hiện sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của xã hội đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ", Đại tá Hiếu nói.

Đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an Hà Nội (Ảnh: Trần Thanh).

Đại diện ban tổ chức cuộc thi cho biết, cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật và kiến thức phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2025" không chỉ là dịp để kiểm tra, củng cố kiến thức pháp luật, mà còn khẳng định quyết tâm của lực lượng Công an Hà Nội trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục toàn dân về an toàn phòng cháy, chữa cháy.