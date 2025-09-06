Hơn 30 con trâu, bò chết trong đêm do nước lũ lên nhanh

Chiều 6/9, ông Trần Minh Thân, Chủ tịch UBND xã Tây Sơn, tỉnh Đắk Lắk, xác nhận hàng chục gia súc của người dân trên địa bàn chết trong đêm do mưa lũ.

Theo thống kê sơ bộ của xã, tổng cộng có 30 con bò, 2 con trâu và 5 con dê bị thiệt mạng.

Hàng chục gia súc chết sau một đêm do nước lũ lên nhanh (Ảnh: Đỗ Hải).

Ông Thân cho biết tối 5/9, mưa lớn kéo dài khiến nước từ thượng nguồn đổ về các con suối tại thôn Ma Lúa, Ma Đao, Ma Đĩa của xã Tây Sơn dâng cao đột ngột.

"Người dân trong thôn thường có thói quen chăn thả gia súc gần suối và cột trâu, bò lại bên bờ suối qua đêm. Do trời mưa lớn, nước dâng quá nhanh, người dân không kịp sơ tán nên đã xảy ra thiệt hại", ông Thân giải thích.

Chủ tịch UBND xã Tây Sơn nhấn mạnh, nhiều hộ dân bị thiệt hại nặng nề về kinh tế khi mất 4-5 con bò.

"Phía xã đang khẩn trương thống kê các hộ dân bị thiệt hại do mưa lũ để báo cáo UBND tỉnh xem xét, có phương án hỗ trợ kịp thời", ông Thân thông tin thêm.