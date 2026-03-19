Hơn 2.100 tỷ đồng ổn định khẩn cấp dân cư vùng sạt lở, triều cường đe dọa

Gia Lai đang khẩn trương triển khai 16 dự án, phương án bố trí, ổn định dân cư khẩn cấp vùng thiên tai với tổng kinh phí hơn 2.100 tỷ đồng, nhằm di dời gần 1.900 hộ dân khỏi các khu vực nguy hiểm.

Ngày 19/3, ông Cao Thanh Thương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, cho biết địa phương đang dồn lực thực hiện các dự án bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai. Đến nay, các ban quản lý dự án và địa phương đã hoàn thiện hồ sơ pháp lý, cơ bản hoàn thành quy hoạch chi tiết 1/500, tạo tiền đề cho việc triển khai xây dựng.

Những ngôi nhà ven biển của người dân ở xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai bị xóa sổ do bão Kalmaegi (bão số 13) tàn phá cuối năm 2025 (Ảnh: Doãn Công).

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cũng được các địa phương đẩy nhanh. Nhiều dự án đã có mặt bằng sạch, sẵn sàng cho việc san nền, xây dựng đường giao thông nội bộ, hệ thống điện và nước sinh hoạt.

Tại khu vực phía Tây tỉnh, tiến độ bàn giao mặt bằng các dự án gần như đã hoàn thành. Điển hình là dự án định canh định cư tập trung vùng thiên tai ở thôn Điểm 9 (xã Ia Hiao), khu tái định cư được quy hoạch trên diện tích hơn 15,6ha với 202 lô đất, dự kiến bố trí cho 180 hộ dân, tổng vốn đầu tư hơn 121 tỷ đồng. Đến nay, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đã hoàn tất đối với 32 hộ bị thu hồi đất, tổng diện tích hơn 15,5ha, kinh phí bồi thường gần 14,4 tỷ đồng.

Ở phía Đông tỉnh, các khu tái định cư trọng điểm cũng được đẩy nhanh tiến độ. Dự án Trà Cong (xã An Hòa) đã hoàn thành toàn bộ mặt bằng giai đoạn 1 và hơn 85% giai đoạn 2; khu Núi Gành (xã Đề Gi) đã bàn giao toàn bộ diện tích; riêng khu tái định cư xã Phù Mỹ Đông đạt hơn 70%.

Nhờ đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, nhiều hạng mục hạ tầng đã được triển khai đồng loạt. Đơn cử, khu tái định cư thôn An Quang Đông (xã Đề Gi) có 8 hộ dân bị ảnh hưởng do bão số 13 cuối năm 2025 đã hoàn thành xây dựng nhà ở, chuyển đến sinh sống ổn định trước Tết Nguyên đán.

Người dân có nhà sập do bão số 13 cuối năm 2025 phấn khởi đón Tết trong ngôi nhà mới tại khu tái định cư An Quang Đông, xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai (Ảnh: Công Sơn).

Tuy nhiên, quá trình triển khai các dự án vẫn gặp không ít vướng mắc. Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai, một số địa phương còn khó khăn về hồ sơ đất đai, hiện trạng sử dụng đất. Bên cạnh đó, một bộ phận người dân chưa đồng thuận phương án bồi thường, ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Ông Cao Thanh Thương cho biết thời gian tới các sở, ngành sẽ tăng cường phối hợp với địa phương tháo gỡ vướng mắc về thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng; vận động người dân, tạo sự đồng thuận trong việc di dời đến nơi ở mới.

Tỉnh cũng ưu tiên bố trí nguồn vốn từ ngân sách Trung ương, địa phương và các chương trình mục tiêu để triển khai các dự án, gắn việc bố trí dân cư với hỗ trợ sinh kế, phát triển sản xuất và xây dựng hạ tầng thiết yếu.

“Việc đẩy nhanh các dự án bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai góp phần bảo đảm an toàn cho người dân, đồng thời tạo điều kiện để các hộ sớm ổn định cuộc sống, yên tâm sản xuất và phát triển lâu dài”, ông Thương nhấn mạnh.