Hơn 200 người mở rộng tìm kiếm thợ điêu khắc lăng mộ mất liên lạc bí ẩn

Chiều 5/4, thông tin từ Công an xã Tân Kỳ, các lực lượng chức năng cùng người dân địa phương vẫn đang tích cực tìm kiếm anh Lê Văn Dương (SN 1980, trú tại xóm Phượng Kỳ, xã Tân Kỳ).

Anh Dương mất liên lạc với gia đình từ ngày 3/4, sau khi rời nhà đi làm. Trước đó, người đàn ông này làm việc tại một xưởng điêu khắc lăng mộ ở địa phương. Thời điểm trước khi anh Dương mất liên lạc, người thân không phát hiện có dấu hiệu bất thường nào của anh.

Lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm anh Lê Văn Dương (ảnh nhỏ) bị mất liên lạc ngày thứ 3 (Ảnh: N. Trung).

Ngày 4/4, khi tiếp nhận thông tin trình báo của gia đình, Công an xã Tân Kỳ phối hợp lực lượng quân sự địa phương, các tổ bảo vệ an sinh cơ sở và người dân triển khai tìm kiếm.

Chiều cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện xe máy của anh Dương ở khu vực chùa Tân Kỳ. Nguồn tin từ nhóm thợ xây ở đây cho thấy, một người có đặc điểm nhận dạng giống anh Dương đã đi bộ vào hướng khu vực rừng núi sau chùa.

Địa phương huy động khoảng hơn 200 người, kết hợp sử dụng thiết bị bay không người lái tìm kiếm anh Dương ở khu vực rừng núi phía sau chùa Tân Kỳ nhưng vẫn chưa có kết quả.

Lực lượng chức năng cùng người dân đang đi sâu vào các hang động, vách núi... để tìm kiếm anh Dương (Ảnh: N. Trung).

Lực lượng chức năng mở rộng tìm kiếm toàn bộ khu vực 7 thung (vùng đất thấp trũng, hẹp và dài, kẹp giữa các dãy núi hoặc vách đá) thuộc lèn Rỏi sau chùa Tân Kỳ và các vùng phụ cận.

“Các lực lượng được trang bị dao để chặt, phát cây rừng, đang đi sâu vào các hang động, vách núi và rừng rậm. Địa hình hiểm trở, vách đá dựng đứng, không có sóng điện thoại khiến công tác tìm kiếm anh Dương rất khó khăn”, nguồn tin từ Công an xã Tân Kỳ cho hay.