Cứu kịp thời du khách gặp sự cố sức khỏe trên vịnh Hạ Long

Khoảng 10h43 ngày 4/4, Trung tâm Giám sát an toàn và cứu nạn, cứu hộ (Ban Quản lý di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử) nhận tin báo về ông Nguyễn Văn S. (SN 1971, trú tại Thanh Hóa) có biểu hiện mất thăng bằng, tím tái trên tàu du lịch HA BINH STAR (QN-8933), xuất bến từ Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long.

Lực lượng y tế tiếp cận, kiểm tra tình hình sức khoẻ bệnh nhân (Ảnh: Yến Đào).

Ngay sau đó, Trung tâm phối hợp với Trung tâm Bảo tồn vịnh Hạ Long 1 và kíp trực của Sở Y tế Quảng Ninh tiến hành sơ cứu tại chỗ cho bệnh nhân. Đồng thời, lực lượng chức năng điều động xuồng công tác đưa nạn nhân vào bờ.

Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh để tiếp tục cấp cứu và điều trị. Nhờ được sơ cứu và vận chuyển kịp thời, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, hiện tỉnh táo, có thể đi lại.

Trung tâm Giám sát an toàn và cứu nạn, cứu hộ tiếp tục cử cán bộ hỗ trợ bệnh nhân tại bệnh viện, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan hoàn thiện thủ tục bảo hiểm theo quy định.