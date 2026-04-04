Phát hiện thi thể nam giới đang phân hủy ở hồ nước

Sáng 4/4, lãnh đạo UBND phường Hải Lĩnh xác nhận, khoảng 13h ngày 3/4, thi thể một người đàn ông được phát hiện tại hồ Hao Hao thuộc địa phương này.

Thi thể nam giới cao khoảng 1,6m, độ tuổi từ 35 đến 40, mặc quần áo tối màu. Trên thi thể nạn nhân có một số đồ trang sức như vòng cổ và kim loại bọc răng.

Cơ quan chức năng nhận định nạn nhân đã tử vong khoảng 2 tháng trước.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, Công an phường Hải Lĩnh đã vào cuộc khám nghiệm hiện trường và phát đi thông báo tìm kiếm người thân của nạn nhân.