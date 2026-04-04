Rơi từ tầng 7, người đàn ông thoát nạn hy hữu nhờ 2 "vật đỡ" thần kỳ

Ngày 4/4, lãnh đạo phường Nam Nha Trang xác nhận vụ tai nạn rơi từ tầng 7 xảy ra tại một căn hộ cho thuê trên đường Dã Tượng, thuộc địa bàn phường.

Theo thông tin ban đầu, chiều 3/4, anh H. (31 tuổi, thường trú thành phố Đà Nẵng) đến thuê phòng tại tầng 4 của căn hộ này.

Xe cấp cứu đến hiện trường đưa nạn nhân rơi từ tầng 7 đi bệnh viện (Ảnh: Nguyễn Văn).

Đến hơn 10h ngày 4/4, người này lên tầng 7 và bất ngờ rơi từ ban công xuống bên dưới. Trong quá trình rơi, nạn nhân va vào dây viễn thông và dây điện, sau đó rơi trúng một ô tô 4 chỗ đậu trước căn hộ rồi tiếp đất, bất tỉnh.

Phát hiện sự việc, người dân nhanh chóng báo lực lượng chức năng, đồng thời phối hợp đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Theo Công an phường Nam Nha Trang, nạn nhân được đưa đến Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa. Các bác sĩ xác định người này không bị thương tích nghiêm trọng, hiện đã tỉnh lại.