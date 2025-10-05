Hơn 20 người xuyên đêm tìm em nhỏ bị nước cuốn ở Gia Lai

Ngày 5/10, UBND xã Ia Pa, tỉnh Gia Lai cho biết lực lượng chức năng đã nỗ lực tìm kiếm nạn nhân bị nước cuốn trôi.

Trước đó, lúc 16h30 ngày 3/10, em Siu H’Kai (SN 2015, trú tại thôn Blôm, xã Ia Pa) cùng các bạn ra suối Piao, thôn Blôm để rửa chân nhưng không may bị nước cuốn trôi.

Lực lượng chức năng xuyên đêm tìm kiếm em nhỏ bị nước cuốn trôi (Ảnh: Công an xã Ia Pa).

Nhận tin báo, Công an xã Ia Pa đã huy động 20 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở và Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Gia Lai triển khai tìm kiếm nạn nhân.

Tuy nhiên, suối Piao đang vào mùa nước lớn, dòng chảy xiết gây khó khăn, nguy hiểm cho công tác tìm kiếm. Suốt 41 giờ, lực lượng chức năng đã dầm mình giữa dòng nước lớn với mong muốn sớm tìm thấy nạn nhân mất tích.

Đến 9h30 ngày 5/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em H'Kai và bàn giao cho gia đình.