Vì sao ông Trịnh Văn Quyết khắc phục "thừa" 10 tỷ đồng?

Đại diện Cục Thi hành án dân sự Hà Nội cho biết, người thân của ông Trịnh Văn Quyết và hai em gái đã tới trực tiếp cơ quan này để làm thủ tục nộp thêm 1.400 tỷ đồng vào cuối tuần qua.

Tính đến nay, toàn bộ số tiền gần 2.500 tỷ đồng bị xác định là lợi bất chính của ông Quyết và hai em gái đã được khắc phục. Số tiền nộp thậm chí còn dư khoảng 10 tỷ đồng.

Băn khoăn về số tiền nộp thừa và sẽ được giảm án tù?

Bản án sơ thẩm tuyên phạt ông Trịnh Văn Quyết 21 năm tù về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thao túng thị trường chứng khoán. Ông Quyết có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ mức án phạt tù và xem xét giảm trách nhiệm bồi thường dân sự.

Hai em gái ông Quyết là Trịnh Thị Minh Huế (cán bộ ban kế toán Tập đoàn FLC) và Trịnh Thị Thúy Nga (Phó tổng giám đốc Công ty chứng khoán BOS) bị tòa sơ thẩm tuyên 14 năm tù và 8 năm tù. Hai người này cũng kháng cáo xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Luật sư Ngô Anh Tuấn (Đoàn luật sư TP Hà Nội) bày tỏ băn khoăn về số tiền “nộp thừa” 10 tỷ đồng không rõ “để làm gì” và tiền lệ xử lý ra sao.

“Muốn hay không thì anh em nhà ông Quyết chắc chắn sẽ được giảm án vì luật cho phép, và không thể làm khác. Vấn đề còn lại chỉ là con số bao nhiêu mà thôi”, ông Tuấn nhìn nhận.

Chung quan điểm, Tiến sĩ - Luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) thừa nhận rất ít vụ án hình sự mà giai đoạn phúc thẩm bị cáo lại tự nguyện bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả với số tiền lớn như vậy.

Theo quy định của pháp luật, tòa phúc thẩm có thể sửa bản án sơ thẩm, giữ nguyên bản án sơ thẩm hoặc hủy bản án sơ thẩm.

Đối với vụ án mà giai đoạn phúc thẩm có tình tiết mới có ý nghĩa đối với giải quyết vụ án, trong đó có việc bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả, theo luật sư Cường, sẽ là một trong những căn cứ quan trọng để xem xét sửa bản án sơ thẩm theo hướng giảm nhẹ một phần hình phạt với bị cáo.

"Việc bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả thể hiện ý thức, trách nhiệm và thái độ của bị cáo đối với hành vi phạm tội, khắc phục phần nào hậu quả mà hành vi phạm tội đã gây ra cho người bị hại và xã hội, có ý nghĩa giáo dục, tuyên truyền về chính sách hình sự. Với diễn biến như vậy thì rất có thể hội đồng xét xử cấp phúc thẩm sẽ xem xét chấp nhận kháng cáo của nhiều bị cáo để giảm nhẹ hình phạt”, ông Cường phân tích.

Gia đình ông Trịnh Văn Quyết có thể được trả lại tiền thừa?

Một nguồn tin từ Cục Thi hành án dân sự Hà Nội nhận định việc nộp thừa tiền so với án sơ thẩm như trường hợp của gia đình ông Trịnh Văn Quyết không phải hiếm gặp. Việc này chủ yếu nhằm thể hiện thái độ khắc phục hậu quả vụ án, làm căn cứ để xin giảm nhẹ trách nhiệm tại phiên tòa phúc thẩm.

Trường hợp tòa phúc thẩm tuyên số tiền mà 3 anh em ông Trịnh Văn Quyết phải bồi thường dân sự ít hơn số tiền đã nộp thì quy trình hoàn trả tiền thừa sẽ như thế nào?

Đại diện cơ quan thi hành án nói sẽ áp dụng theo Điều 126 Luật Thi hành án dân sự về trả lại tiền, tài sản tạm giữ cho đương sự.

Khi đó, thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định trả lại tiền, tài sản tạm giữ trong trường hợp bản án, quyết định tuyên trả lại tài sản cho đương sự.

Trường hợp người được trả lại tiền, tài sản tạm giữ đồng thời là người phải thi hành nghĩa vụ trả tiền không tự nguyện thi hành án thì chấp hành viên xử lý tiền, tài sản đó để thi hành án.

Sau khi có quyết định trả lại tiền, tài sản tạm giữ, chấp hành viên thông báo cho đương sự thời gian, địa điểm nhận lại tiền, tài sản.

Hết thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được thông báo, mà đương sự không đến nhận tiền thì chấp hành viên gửi số tiền đó theo hình thức tiết kiệm không kỳ hạn và thông báo cho đương sự.

Hết thời hạn 3 tháng, kể từ ngày được thông báo nhưng đương sự không đến nhận tài sản mà không có lý do chính đáng, theo luật, chấp hành viên xử lý tài sản theo quy định tại các điều 98, 99 và 101 của Luật Thi hành án dân sự và gửi số tiền thu được theo hình thức tiết kiệm không kỳ hạn và thông báo cho đương sự.

Hết thời hạn 5 năm, kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật mà đương sự vẫn không đến nhận số tiền đã được gửi tiết kiệm, không có lý do chính đáng, thì cơ quan thi hành án dân sự làm thủ tục sung quỹ nhà nước.

Trường hợp tài sản trả lại là tiền Việt Nam, ngoại tệ bị hư hỏng không còn sử dụng được do lỗi của các cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan thi hành án dân sự trong quá trình bảo quản và đương sự từ chối nhận thì cơ quan thi hành án dân sự đề nghị Ngân hàng Nhà nước đổi tiền mới có giá trị tương đương để trả cho đương sự...

Toàn bộ số tiền khắc phục hậu quả vụ án trên đang được tạm giữ tại Cục Thi hành án dân sự Hà Nội. Cơ quan này sẽ tổ chức thi hành án, hoàn trả tiền cho các bị hại sau khi bản án phúc thẩm được ban hành.

Ông Trịnh Văn Quyết mắc nhiều bệnh

Phiên tòa phúc thẩm hồi cuối tháng 3 vừa qua phải tạm hoãn do ông Trịnh Văn Quyết được xác định đang điều trị tại Khoa Lao - Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) với chẩn đoán bệnh lao phổi, dị ứng thuốc lao, tăng huyết áp, suy tim độ 3, tăng áp lực động mạch phổi, viêm gan dị ứng, viêm dạ dày, rối loạn lo âu... tiền sử do hút thuốc lá, uống rượu nhiều năm.

Bệnh viện 19-8 đã hội chẩn với chuyên gia tim mạch và kết luận bệnh nhân Trịnh Văn Quyết có nhiều bệnh, nguy cơ tử vong cao, cần theo dõi sát, điều trị lâu dài.

Trong đơn gửi hội đồng xét xử phúc thẩm (dự kiến được mở vào ngày 17/6 tới và kéo dài trong 5 ngày), bà Lê Thị Ngọc Diệp (vợ ông Quyết) cho rằng việc gia đình nộp khắc phục hết hậu quả vụ án đã thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự cầu thị và thiện chí khắc phục hậu quả, coi đây là lời xin lỗi chân thành đối với các cổ đông, nhà đầu tư và xã hội.