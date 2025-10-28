Fica Fica DTiNews DTiNews NoiVuXaHoi Nội vụ & Xã hội
Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh bị bãi nhiệm vì vi phạm pháp luật

Tiến Thành
(Dân trí) - Ông Trần Văn Tý, Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2021-2026, bị bãi nhiệm do vi phạm pháp luật hình sự.

Ngày 28/10, tại kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa VIII đã thông qua nghị quyết bãi nhiệm Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Văn Tý (SN 1965) do vi phạm pháp luật hình sự.

Tại kỳ họp, 100% đại biểu đồng ý với việc bãi nhiệm ông Trần Văn Tý khỏi chức danh Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh.

Các đại biểu thông qua việc bãi nhiệm chức danh Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị đối với ông Trần Văn Tý (Ảnh: Nguyễn Công).

Ông Trần Văn Tý nguyên là Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị (cũ), từng được bầu làm Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, ông Tý cùng thuộc cấp bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Tý cũng đã bị cấp trên cách chức về mặt Đảng và mặt chính quyền khi đang đương chức Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị vào cuối năm 2022.