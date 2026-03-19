Hoạt động giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt - Trung ở Trung Quốc

Ngày 19/3, Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự các hoạt động trong Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10 do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn sang Trung Quốc tham dự các hoạt động trong khuôn khổ Chương trình giao lưu.

Lễ đón đoàn Việt Nam tại Cửa khẩu quốc tế Đông Hưng (Trung Quốc) được cử hành trang trọng với sự chủ trì của Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc.

Trong ảnh, Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc đón Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam tại Cửa khẩu quốc tế Đông Hưng (Trung Quốc).

Hai Bộ trưởng và thành viên hai đoàn Việt Nam - Trung Quốc chụp ảnh chung.

Hai Bộ trưởng cùng đoàn công tác tham quan Khu di tích "Đường Hồ Chí Minh" trên biển tại bến cảng du lịch Phòng Thành, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Đổng Quân tham quan, chụp ảnh chung tại Khu di tích "Đường Hồ Chí Minh" trên biển tại bến cảng du lịch Phòng Thành, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Hai Bộ trưởng tham quan tàu Quang Trung của Hải quân nhân dân Việt Nam.

Đại tướng Phan Văn Giang tham quan tàu chiến của Hải quân Trung Quốc.

Hai Bộ trưởng và đoàn công tác tham quan tàu Quang Trung của Hải quân nhân dân Việt Nam.

Hai Bộ trưởng và đoàn công tác hai nước nghe chỉ huy hai Biên đội báo cáo về công tác chuẩn bị tổ chức tuần tra liên hợp.

Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Đổng Quân xem một số hình ảnh về 20 năm tuần tra liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ giữa hải quân hai nước.

Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Đổng Quân đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các liệt sĩ cách mạng nhân dân Việt Nam - Trung Quốc.

Đoàn đã dành một phút mặc niệm các liệt sĩ cách mạng.

Đại tướng Phan Văn Giang thăm Đại đội Biên phòng Đông Hưng (Trung Quốc).

Bộ trưởng Quốc phòng hai nước trồng cây hữu nghị tại Đại đội Biên phòng Đông Hưng.

Đại tướng Phan Văn Giang trao quà của Bộ Quốc phòng Việt Nam tặng Đại đội Biên phòng Đông Hưng.

Bộ trưởng Quốc phòng hai nước chụp ảnh cùng cán bộ, chiến sĩ Đại đội Biên phòng Đông Hưng.

Nằm trong chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10 diễn ra các hoạt động như: Ngày 18/3 tại Việt Nam: Lễ đón đoàn Trung Quốc tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái; Trồng cây hữu nghị; Lễ khởi công công trình Trạm y tế hữu nghị xã Hải Sơn; Thăm Trường Trung học phổ thông Trần Phú; Thăm Đồn Biên phòng Trà Cổ; Hội đàm giữa hai Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Lễ tiễn đoàn Trung Quốc về nước tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Ngày 19/3, tại Trung Quốc: Lễ đón đoàn Việt Nam tại Cửa khẩu quốc tế Đông Hưng (cầu Bắc Luân 2); Thăm Đại đội Biên phòng, trồng cây hữu nghị tại Đại đội Biên phòng; Lễ khởi hành Tuần tra liên hợp, Huấn luyện liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ giữa Hải quân Việt Nam - Trung Quốc; Tham quan di tích Đường Hồ Chí Minh trên biển; Thăm doanh nghiệp tại địa phương; Đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Cách mạng nhân dân Việt Nam - Trung Quốc; Lễ tiễn đoàn Việt Nam về nước tại Cửa khẩu quốc tế Đông Hưng (Bắc Luân 2).

