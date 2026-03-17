Bảo đảm tốt nhất cho giao lưu quốc phòng Việt - Trung

Ngày 17/3, tại Quảng Ninh, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn, chủ trì tổng duyệt hoạt động trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng chỉ đạo tại buổi rút kinh nghiệm sau tổng duyệt chương trình giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc (Ảnh: Báo Nhân dân).

Đoàn công tác đã kiểm tra việc chuẩn bị tại địa điểm tổ chức hoạt động gồm lễ đón, tiễn đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Trung Quốc tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái; chào cột mốc, trồng cây hữu nghị; khởi công Trạm Y tế xã Hải Sơn; thăm Trường THPT Trần Phú và Đồn Biên phòng Trà Cổ; cùng nội dung hội đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng hai nước.

Những nội dung về tổ chức lực lượng, phương tiện, nghi lễ, lễ tân, trang trí khánh tiết và phối hợp giữa các lực lượng... cũng được rà soát. Qua kiểm tra, lãnh đạo Bộ Quốc phòng đánh giá công tác chuẩn bị cơ bản bảo đảm tiến độ, yêu cầu đề ra.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng ghi nhận, biểu dương tinh thần chủ động, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị. Theo ông, các lực lượng đã xây dựng kế hoạch, hiệp đồng chặt chẽ và triển khai đồng bộ nhiều phần việc.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh chương trình giao lưu lầnn ày là hoạt động đối ngoại quốc phòng quan trọng, góp phần củng cố tình đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc, thúc đẩy hợp tác giữa hai quân đội và lực lượng bảo vệ biên giới.

Đoàn kiểm tra thực địa các hoạt động và địa điểm trong khuôn khổ chương trình (Ảnh: Báo Nhân dân).

Để chương trình thành công, lãnh đạo Bộ Quốc phòng yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thiện những phần việc còn lại, chú trọng công tác đón tiếp, bảo đảm trang trọng tại các địa điểm và tăng cường hiệp đồng giữa các lực lượng.

Về phía cơ quan chức năng liên quan, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, bảo đảm y tế, an ninh và an toàn; sẵn sàng phương án xử lý tình huống và phối hợp chặt chẽ với địa phương để bảo đảm điều kiện tốt nhất cho chương trình.