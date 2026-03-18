Lần đầu chứng kiến huấn luyện liên hợp hải quân hai nước Việt - Trung

Ngày 18/3 tại Móng Cái (Quảng Ninh), Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì đón và hội đàm với đoàn quốc phòng Trung Quốc do Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc, dẫn đầu. Hoạt động nằm trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10.

Tại hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh giao lưu lần thứ 10 có ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra ngay sau Đối thoại chiến lược cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an Việt Nam - Trung Quốc lần thứ nhất. Sự kiện thể hiện vai trò chủ động của hai Bộ Quốc phòng trong triển khai nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước.

Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam tin tưởng, với các hoạt động thiết thực, giao lưu lần này sẽ trở thành điểm nhấn trong hoạt động đối ngoại đầu Xuân 2026. Sự kiện góp phần tạo không khí hữu nghị, tăng cường hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước và hai quân đội.

Tổng kết 10 lần tổ chức từ năm 2014 đến nay, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định giao lưu đã trở thành điểm sáng trong quan hệ quốc phòng Việt Nam - Trung Quốc. Quy mô và nội dung chương trình không ngừng mở rộng, ngày càng đi vào chiều sâu.

Ban đầu, các hoạt động chủ yếu diễn ra trong phạm vi quân đội hai nước. Những năm gần đây, giao lưu thu hút sự tham gia của chính quyền, đoàn thể và nhân dân khu vực biên giới, tạo hiệu ứng lan tỏa rộng rãi.

Nhiều hoạt động thiết thực được duy trì thường niên như khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân, giao lưu văn hóa, văn nghệ giữa học sinh và nhân dân hai bên biên giới. Các chương trình góp phần nâng cao đời sống và tăng cường hiểu biết lẫn nhau.

Đặc biệt, tại giao lưu lần thứ 10, hai bên lần đầu chứng kiến hoạt động huấn luyện liên hợp giữa hải quân hai nước. Đây được xem là bước phát triển mới, thể hiện mức độ hợp tác ngày càng thực chất.

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, giao lưu không chỉ là hoạt động đối ngoại thường niên mà còn là kênh tiếp xúc quan trọng giữa lãnh đạo hai Bộ Quốc phòng. Qua đó, hai bên trao đổi các vấn đề cùng quan tâm, thống nhất phương hướng hợp tác, góp phần đưa quốc phòng trở thành trụ cột trong quan hệ song phương.

Giao lưu cũng thúc đẩy đối ngoại nhân dân, tạo điều kiện để người dân hai nước tăng cường giao lưu văn hóa, chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ổn định. Đồng thời, hoạt động góp phần gắn kết lực lượng bảo vệ biên giới, nâng cao hiệu quả phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh.

Về phương hướng thời gian tới, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị hai bên tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả cơ chế giao lưu. Ông nhấn mạnh cần đẩy mạnh công tác truyền thông để lan tỏa thông điệp về tin cậy chính trị và tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước.

Phát biểu tại hội đàm, Thượng tướng Đổng Quân bày tỏ vui mừng khi cùng đồng chủ trì giao lưu và đánh giá cao công tác chuẩn bị của phía Việt Nam. Ông cho biết hai bên đã cùng trao đổi nhiều nội dung quan trọng về hợp tác quốc phòng trong khuôn khổ Đối thoại 3+3.

Thượng tướng Đổng Quân nhấn mạnh giao lưu không chỉ tăng cường quan hệ giữa hai quân đội mà còn góp phần củng cố quan hệ hai nước. Những năm qua, hợp tác quốc phòng đã góp phần làm sâu sắc quan hệ Việt Nam - Trung Quốc.

Ông cho rằng hai bên cần tiếp tục tăng cường giao lưu nhằm góp phần bảo đảm ổn định khu vực và thế giới. Từ năm 2014 đến nay, cơ chế này đã phát triển ngày càng thực chất, mở rộng ra nhiều lĩnh vực hợp tác.

Theo Thượng tướng Đổng Quân, giao lưu góp phần tăng cường kết nối giữa nhân dân khu vực biên giới và thúc đẩy hợp tác rộng hơn. Ông khẳng định hoạt động này đóng vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh khu vực, đặc biệt tại khu vực biên giới hai nước.

Nhân dịp này, Thượng tướng Đổng Quân trân trọng mời Đại tướng Phan Văn Giang tham dự Diễn đàn Hương Sơn năm 2026, tiếp tục thúc đẩy trao đổi và hợp tác quốc phòng giữa hai bên.