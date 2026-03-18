Bắt đầu giao lưu quốc phòng biên giới Việt - Trung lần thứ 10

Sáng 18/3, chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10 bắt đầu bằng lễ đón đoàn Bộ Quốc phòng Trung Quốc tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Đoàn do Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc, làm trưởng đoàn.

Trong ảnh, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng hoa Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc.

Lễ đón được tổ chức trang trọng dưới sự chủ trì của Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Tham gia đón đoàn có ông Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh; Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Vũ Trung Kiên, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, cùng đại diện các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng.

Trong ảnh Bộ trưởng Quốc phòng hai nước cùng các đại biểu bắt đầu chương trình giao lưu sau lễ đón.

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc bắt tay các đại biểu trong đoàn công tác của Việt Nam.

Hai Bộ trưởng thực hiện nghi lễ trồng cây hữu nghị tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Hai Bộ trưởng chụp ảnh bên cây hữu nghị biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam cùng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Sau lễ đón tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Đoàn công tác hai nước dự lễ khởi công Trạm Y tế xã Hải Sơn, tỉnh Quảng Ninh.

Tiếp đến, Đoàn công tác hai nước thăm Trường THPT Trần Phú. Trong ảnh, Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Đổng Quân tặng quà Trường Trung học phổ thông Trần Phú, tỉnh Quảng Ninh.

Sáng cùng ngày, đoàn công tác hai nước đã thăm Đồn Biên phòng Trà Cổ và có cuộc hội đàm quan trọng.

Đây là lần thứ ba Quảng Ninh được lựa chọn tổ chức chương trình, sau giao lưu lần thứ nhất năm 2014 và lần thứ 2 vào 2021. Hoạt động góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa quân đội, lực lượng bảo vệ biên giới, chính quyền địa phương và nhân dân hai nước.

Trước đó trong ảnh, sáng cùng ngày trước khi diễn ra lễ đón chính thức, Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì Lễ chào cột mốc chủ quyền.

Trong ảnh, các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với cột mốc chủ quyền, tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Quảng Ninh.

Từ năm 2014 đến nay, giao lưu trở thành hoạt động thường niên và là sự kiện chính trị - đối ngoại quan trọng trên tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc. Chương trình có ý nghĩa thực tiễn, chiều sâu chiến lược và sức lan tỏa rộng lớn.