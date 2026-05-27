Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật 2 bãi rác lớn nhất TPHCM

Ngày 27/5, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về danh mục các dự án đầu tư công thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn.

Tại cuộc họp, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường đã báo cáo tổng thể tình hình triển khai các dự án đầu tư công lĩnh vực bảo vệ môi trường giai đoạn 2021-2025 và đề xuất danh mục ưu tiên giai đoạn 2026-2030.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh chủ trì hội nghị (Ảnh: Châu Vũ).

Trong giai đoạn 2026-2030, thành phố dự kiến triển khai 68 dự án đầu tư công lĩnh vực bảo vệ môi trường, tập trung vào các nhóm công trình trọng điểm về quan trắc môi trường, xử lý chất thải rắn, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật các khu liên hợp xử lý chất thải và đầu tư các trạm trung chuyển rác hiện đại.

Trong đó có 4 dự án cấp thiết cần ưu tiên triển khai theo chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đề xuất dự án đầu tư nâng cao năng lực quan trắc môi trường tại TPHCM nhằm xây dựng đồng bộ hệ thống quan trắc không khí, nước mặt, nước dưới đất và quan trắc lún mặt đất theo công nghệ tự động, liên tục 24/24h. Dự án được kỳ vọng góp phần cảnh báo sớm ô nhiễm và nâng cao năng lực quản lý môi trường đô thị.

TPHCM dự kiến triển khai dự án phủ đỉnh bãi chôn lấp số 1, 1A và 2 tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc nhằm xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường, giảm phát tán mùi, nước rỉ từ rác và cải thiện cảnh quan khu vực.

Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước ở TPHCM (Ảnh: Nam Anh).

Thời gian tới, 2 dự án quy mô lớn được thành phố đầu tư là dự án xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc TPHCM và Khu liên hợp xử lý chất thải rắn và nghĩa trang Đa Phước. Các dự án này được xác định là công trình trọng điểm có ý nghĩa chiến lược trong xử lý chất thải, phát triển kinh tế tuần hoàn và hướng đến mô hình đô thị xanh, bền vững.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh nhấn mạnh việc bảo vệ môi trường không chỉ là yêu cầu cấp thiết trước mắt mà còn là nhiệm vụ chiến lược lâu dài, gắn trực tiếp với chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh và chất lượng sống của người dân thành phố trong giai đoạn phát triển mới.

Do đó, UBND TPHCM cần chỉ đạo các sở, ngành tiếp tục rà soát kỹ danh mục dự án, xác định rõ thứ tự ưu tiên, tập trung cho các công trình thật sự cấp bách, các dự án xử lý ô nhiễm kênh rạch, cải tạo môi trường nước, thu gom và xử lý nước thải, nhất là tại các khu vực tác động trực tiếp đến đời sống dân cư.

Đối với các công trình có tính cấp bách, tác động lớn đến môi trường và dân sinh, thành phố cần ưu tiên cân đối vốn, bảo đảm tiến độ, hiệu quả và tính khả thi trong tổ chức thực hiện. Những công việc trên sẽ góp phần giải quyết căn cơ các điểm nghẽn về môi trường đô thị, nâng cao chất lượng sống của người dân, hướng đến xây dựng TPHCM xanh, sạch, hiện đại và phát triển bền vững.