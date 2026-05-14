Giải pháp xử lý nhà chờ xe buýt nhếch nhác ở TPHCM

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TPHCM chiều 14/5, ông Lê Đức Anh, Phó Trưởng Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Sở Xây dựng TPHCM), đã thông tin về thực trạng nhà chờ xe buýt nhếch nhác, bị lấn chiếm thời gian dài.

Đại diện Sở Xây dựng TPHCM nhìn nhận, hạ tầng xe buýt là yếu tố then chốt trong việc thu hút người dân sử dụng phương tiện công cộng, đặc biệt trong bối cảnh TPHCM đang triển khai các giải pháp phát triển giao thông xanh và tăng cường vận tải hành khách công cộng.

Ông Lê Đức Anh, Phó Trưởng Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản TPHCM (Ảnh: Q.Huy).

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng (thuộc Sở Xây dựng) đã liên tục tổ chức kiểm tra, duy tu, sửa chữa và vệ sinh hệ thống hạ tầng xe buýt trên toàn địa bàn. Công tác này được triển khai đồng bộ với hơn 14.000 điểm dừng xe buýt (1.030 nhà chờ, 3.978 trụ dừng) cùng hệ thống bến bãi nhằm từng bước nâng cao chất lượng phục vụ hành khách.

Trung tâm cũng tăng cường kiểm tra thực tế tại các điểm dừng xe buýt trên địa bàn và ghi nhận một số vi phạm phổ biến như phương tiện dừng, đỗ không đúng quy định; lấn chiếm khu vực điểm dừng xe buýt; tình trạng buôn bán, để vật dụng, sinh hoạt tại khu vực nhà chờ; xả rác, tập kết rác không đúng quy định hoặc quảng cáo trái phép.

Tuy nhiên, tình trạng vi phạm còn phức tạp và có xu hướng tái diễn sau khi lực lượng chức năng rời đi, nhất là tại các khu vực đông dân cư, chợ tự phát hoặc nơi có hoạt động kinh doanh nhỏ lẻ. Bên cạnh đó, ý thức chấp hành của một bộ phận người dân còn hạn chế.

Một nhà chờ xe buýt tại TPHCM bị lấn chiếm để buôn bán (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Bên cạnh đó, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng không có thẩm quyền xử lý các hành vi như buôn bán lấn chiếm, tập kết rác trái phép hay dừng đỗ xe sai quy định tại khu vực nhà chờ xe buýt. Thẩm quyền này thuộc về chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tại địa bàn.

Tính riêng từ ngày 17/3 đến nay, trung tâm đã kiểm tra, phát hiện và ban hành 75 văn bản gửi UBND phường, xã và Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TPHCM) đề nghị phối hợp xử lý vi phạm tại khu vực điểm dừng, nhà chờ xe buýt.

Thời gian tới, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hạ tầng xe buýt, bảo đảm mỹ quan đô thị và cải thiện trải nghiệm của người dân khi sử dụng giao thông công cộng. Đơn vị cũng sẽ duy tu, sửa chữa và vệ sinh hệ thống nhà chờ, trụ dừng; khắc phục các trường hợp hư hỏng, xuống cấp, vẽ bậy hoặc che khuất thông tin phục vụ hành khách.

Đại diện Sở Xây dựng cũng thông tin việc nghiên cứu, đề xuất triển khai các mẫu nhà chờ, trụ dừng xe buýt mới theo định hướng hiện đại, tinh gọn, đầy đủ tiện ích, tăng khả năng nhận diện và phù hợp với điều kiện khai thác thực tế tại đô thị lớn như TPHCM.